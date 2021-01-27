NBC News – «данные не врут» — Китай предоставил экспертам ВОЗ ранее не известную информацию о пандемии

27.01.2021, 4:34, Новости дня

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Как стало известно NBC News, прошлой весной в Китае была удалена научная база Уханьского института вирусологии, которая могла бы подсказать, чем занимались специалисты КНР в начале пандемии. Несмотря на это и многочисленные аресты китайскими властями журналистов и информаторов, которые пытались рассказать правду о COVID-19, эксперты ВОЗ в Ухани настаивают, что пока не исключают никакие варианты в своём расследовании, отмечает канал.

Сегодня в программе: больше вопросов о китайском исследовании коронавируса у летучих мышей и о том, что известно КНР относительно происхождения пандемии.

ЭКСПЕРТ: С их стороны с самого начала не хватало прозрачности.

NBC News подтверждает, что база данных Уханьского института вирусологии, в которой насчитывалось 20 тысяч записей и которая могла бы помочь понять, что изучали китайцы, была удалена прошлой весной. Один из высокопоставленных сотрудников лаборатории заявил, что это было сделано «из соображений безопасности».

Сегодня один из членов группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит, что китайцы предоставляют им данные, которые ранее не были обнародованы.

КИР СИММОНС, корреспондент NBC News: Можно ли доверять информации, которую предоставляют китайцы?

ПИТЕР ДАСЦАК, эксперт ВОЗ: Это научная поездка с действительно ощутимой политической подоплёкой и попытками найти виноватого. Но главную роль здесь всё же играет наука, и данные не врут.

Однако выдающиеся китайские вирусологи уже говорят о том, что вирус появился не в Китае. В их число входит и главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, который ранее в этом месяце дал интервью корреспонденту NBC News Дженис Мэки Фрейер.

ДЖЕНИС МЭКИ ФРЕЙЕР, корреспондент NBC News: Думаете ли вы, что вирус появился именно в Ухани?

У ЦЗУНЬЮ, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний: Нет.

ДЖЕНИС МЭКИ ФРЕЙЕР: Считаете ли вы, что вирус появился в Китае?

У ЦЗУНЬЮ: Нет.

Эту тему мы решили обсудить с ВОЗ.

КИР СИММОНС: Конечно, ещё слишком рано делать подобные заключения?

МАЙКЛ РАЙАН, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: Определённо, ещё слишком рано утверждать, где именно появился этот вирус — внутри Китая или за его пределами.

Другие учёные выражаются ещё менее уклончиво.

ТРЭВОР БЕДФОРД, биолог-эволюционист Центра исследования рака Фреда Хатчинсона: Мы можем с уверенностью сказать, что пандемия началась с той первой вспышки в Ухани.

КИР СИММОНС: На счету Китая — аресты или принудительные заключения под стражу десятков журналистов и информаторов за то, что те говорили правду о COVID-19. И несмотря на это, группа экспертов ВОЗ в Китае говорит нам, что пока не исключаются никакие варианты.

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.