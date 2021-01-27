 

Мнение: Вопрос легитимности власти

27.01.2021, 4:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот такой вот вопрос легитимности.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Внучка европейского министра отреклась от семьи, посмотрев мультфильм «Маша и Медведь»

06.11 / Мнение: Байден поможет России?

07.10 / Названа дата выхода третьей части блокбастера «Мир юрского периода»

25.10 / Мнение: АРЕ поощряет контроль рождаемости, чтобы замедлить рост населения

02.12 / Россия может запретить ввоз гомеопатии из стран ЕС

29.12 / Позирующая топлес Ольга Серябкина взволновала подписчиков

17.09 / Дума рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на высокие доходы в приоритетном порядке

29.09 / Мнение: Письмо: “Душно”

15.07 / Мнение: Пары одного типа имиджа

26.11 / В России запускают новую льготную ипотеку – подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска