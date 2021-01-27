Сенат Конгресса США утвердил нового госсекретаря

27.01.2021, 3:52, Новости дня

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Выдвинутый президентом США Джозефом Байденом Энтони Блинкен стал во вторник новым руководителем Госдепартамента.

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Блинкена, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Новый глава Госдепа принесет присягу в ближайшее время.

Ранее Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине.

Американский государственный деятель Энтони Джон Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке. Окончил Гарвардский колледж. В начале политической карьеры занимал должность специального помощника государственного секретаря США, курировал вопросы Европы и Канады.

С 1994 по 2001 год был членом аппарата Совета национальной безопасности США, а также главным советником президента Клинтона по вопросам отношений со странами Европы, Евросоюза и НАТО.

В 2002–2008 годах руководил аппаратом комитета Сената США по международным отношениям, председателем которого был Джо Байден.

До 2013 года работал советником по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2015–2017 годах Блинкен был заместителем государственного секретаря США.