 

В России, для разработки новых ядерных технологий, создан академический консорциум

27.01.2021, 3:50, Разное
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 Журнал    

 20 января 2021 г

Девять российских научных институтов, центров и университетов объединились в консорциум для разработки технологий ядерной энергетики нового поколения, включая технологии замкнутого ядерного топливного цикла, реакторы на быстрых нейтронах (FBR), новые материалы для передовых энергетических технологий и инновационные проекты атомных электростанций. , – сообщает Национальный исследовательский университет – Московский энергетический институт (НИУН-МИФИ).

«С целью создания и распространения конкурентоспособных центров научных знаний и совершенствования передового опыта для развития исследовательской и инновационной деятельности в Российской Федерации  создан научный консорциум по развитию ядерно-энергетических технологий нового поколения», – сообщает пресс-служба НИЯУ-МИФИ.

Члены консорциума будут обучать кадры научных организаций, занимающихся созданием двухкомпонентной ядерной энергетики на базе тепловых и быстрых реакторов с замкнутым ядерным топливным циклом, изучать опыт международных организаций, в том числе МАГАТЭ, а также разрабатывать новые сетевые образовательные программы.

В состав консорциума входят: НИУ-МИФИ, Институт ядерной безопасности Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), Акционерное общество «Прорыв» (ответственный за проект «Прорыв»), Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ФЭИ), Научно-исследовательский институт им. А.А. Бочвара. Институт неорганических материалов (ВНИИНМ), Научно-исследовательский институт научно-производственного объединения ЛУЧ, Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов графита (НИИграфит), Федеральный государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (Гиредмет), НИП «Алексеев Нижний Новгород» Государственный технический университет (НГТУ).

Члены консорциума сосредоточатся на следующих основных направлениях:

  • НИОКР в области двухкомпонентной ядерной энергетической структуры на тепловых и быстрых реакторах с замкнутым ядерным топливным циклом;

  • НИОКР по новым материалам для перспективных ядерных реакторов IV поколения и термоядерного реактора DEMO;

  • изучение международного опыта использования программ полномасштабного компьютерного инженерного моделирования для разработки и инженерного проектирования различных изделий и объектов;

  • расширение экспериментальных баз данных, используемых при моделировании физических процессов на АЭС;

  • применение и развитие инструментов цифровой экономики;

  • методологические подходы к разработке, верификации и валидации компьютерных программ (кодов) и баз данных для полномасштабного компьютерно-инженерного моделирования физических процессов на ядерных установках; и

  • разработка тестовых задач для верификации и валидации кодов моделирования физических процессов.



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