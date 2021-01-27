В России, для разработки новых ядерных технологий, создан академический консорциум

27.01.2021, 3:50, Разное

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Журнал

20 января 2021 г

Девять российских научных институтов, центров и университетов объединились в консорциум для разработки технологий ядерной энергетики нового поколения, включая технологии замкнутого ядерного топливного цикла, реакторы на быстрых нейтронах (FBR), новые материалы для передовых энергетических технологий и инновационные проекты атомных электростанций. , – сообщает Национальный исследовательский университет – Московский энергетический институт (НИУН-МИФИ).

«С целью создания и распространения конкурентоспособных центров научных знаний и совершенствования передового опыта для развития исследовательской и инновационной деятельности в Российской Федерации создан научный консорциум по развитию ядерно-энергетических технологий нового поколения», – сообщает пресс-служба НИЯУ-МИФИ.

Члены консорциума будут обучать кадры научных организаций, занимающихся созданием двухкомпонентной ядерной энергетики на базе тепловых и быстрых реакторов с замкнутым ядерным топливным циклом, изучать опыт международных организаций, в том числе МАГАТЭ, а также разрабатывать новые сетевые образовательные программы.

В состав консорциума входят: НИУ-МИФИ, Институт ядерной безопасности Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), Акционерное общество «Прорыв» (ответственный за проект «Прорыв»), Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ФЭИ), Научно-исследовательский институт им. А.А. Бочвара. Институт неорганических материалов (ВНИИНМ), Научно-исследовательский институт научно-производственного объединения ЛУЧ, Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов графита (НИИграфит), Федеральный государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (Гиредмет), НИП «Алексеев Нижний Новгород» Государственный технический университет (НГТУ).

Члены консорциума сосредоточатся на следующих основных направлениях: