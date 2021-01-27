Названы лучшие бюджетные процессоры начала 2021 года

27.01.2021, 3:44, Новости дня

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По мнению экспертов, лучшим процессором на текущий момент является Intel Core i5-10400F. В устройстве двенадцать потоков и шесть вычислительных ядер. Как правило, ресурса хватает на одновременной запуск видеоигры и просмотра фильма, например. Кроме того, процессор стоит недорого.

Второе место специалисты отдали модели AMD Ryzen 5 2600. Данный процессор считают прямым конкурентом предыдущего устройства. Откровенно говоря, разница между ними не так уж велика. Стоимость также разумна.

На третью позицию попал Intel Core i3-10100. Его стоимость и вовсе можно считать символической на фоне цен на флагманские устройства. Немного хуже с производительностью, но показатели все еще остаются на приличном уровне.