Эксперты рассказали о грядущей замене файлам cookie

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27.01.2021, 3:44, Новости дня
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В сети уже сообщалось о том, что в популярном браузере Chrome перестанут использовать файлы cookie. Специалисты компании Google рассказали о том, что сейчас проходит тестирование технология FLoC, которая должна стать достойной альтернативой cookie и повысить безопасность работы системы.

Замену файлам cookie начали искать примерно два года назад. Испытания FLoC показывают, что эффективность увеличивается до 95%, что является немыслимым для традиционной технологии показателем. Таким образом, замену можно считать найденной, говорят специалисты.

Однако до полномасштабного использования новинки еще далековато. Как минимум, надо еще уладить проблемы с регулирующими органами, у которых возникли вопросы к Google.



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