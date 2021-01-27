France 24 – мир поразила пандемия «неравенства» — богатейшие люди в 2020-м стали ещё богаче, предупреждает Оксфам

27.01.2021, 3:40, Новости дня

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НКО «Оксфам» в своём очередном докладе об экономическом неравенстве в мире заявила, что богатейшие люди планеты по итогам 2020 года сумели вернуться к прежнему уровню благосостояния, а некоторые из них даже смогли на фоне пандемии коронавируса увеличить свои активы, пишет France 24. По данным канала, организация вновь призвала страны мира увеличить налоги для наиболее состоятельных граждан.



Reuters

«Вирус неравенства» — под таким заголовком был опубликован в понедельник 25 января к открытию Всемирного экономического форума (ВЭФ) ежегодный доклад объединения Оксфам об экономическом неравенстве в мире, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, эксперты организации установили, что богатейшие люди планеты по итогам 2020 года либо вообще не понесли от пандемии коронавируса никакого ущерба, либо даже смогли приумножить благодаря ей свои состояния.

«Тысяча богатейших людей планеты вернулась к уровню благосостояния, на котором находилась до начала пандемии, лишь за девять месяцев, тогда как беднейшим людям для того, чтобы полностью оправиться от экономических последствий, может понадобиться более десяти лет», — цитирует доклад французский канал.

Как сообщают специалисты Оксфам, ссылаясь, среди прочего, на данные Forbes и банка Crédit Suisse, мировые миллиардеры даже сумели нарастить свои богатства — их совокупные активы в период с 18 марта по 31 декабря 2020 года увеличились на $3900 млрд. Французские миллиардеры — включая бизнесмена Бернара Арно, который в настоящий момент занимает третью строчку в списке самых богатых людей планеты, уступая только американцам Джеффу Безосу и Илону Маску, — за тот же период заработали почти €175 млрд, став ещё богаче, чем до начала пандемии, отдельно подчёркивает обозреватель France 24. По данным канала, Франция по итогам 2020-го на третьем месте по скорости роста крупнейших состояний — её обошли США и Китай.

В Оксфам на такое резкое усугубление экономического неравенства предлагают отреагировать мерами, предложенными экономистами Тома Пикетти и Габриэлем Цукманом, которые высказываются в пользу повышения налогов для богатейших людей, сообщает France 24.

«Коронакризис должен стать поворотным моментом в плане налогообложения для самых богатых лиц и предприятий, — говорится в докладе организации. — Он даёт нам возможность наконец установить справедливый режим налогообложения, положив конец равнению на беднейших и перейдя к равнению на богатейших. Выразиться это может в увеличении налогов на имущество и финансовые транзакции, а также в принятии мер против уклонения от уплаты налогов».

В качестве примера специалисты Оксфам приводят Аргентину, где в декабре для финансирования борьбы с последствиями пандемии был принят закон, устанавливающий налог на крупные имущественные активы, который может принести стране около $3 млрд, пишет сайт France 24.

Как пишет телеканал, во Франции, где налог на имущество в классическом его виде был отменён в 2018 году, власти заявили, что не станут повышать налоги до 2022 года, чтобы поспособствовать восстановлению экономики после пандемии.

Между тем, французское отделение Оксфам в понедельник начало в рамках борьбы против неравенства агитационную кампанию — в этот день в «знаковых местах» десяти французских городов, включая Париж, Лион и Лилль, будут размещены плакаты с национальным девизом Франции в несколько изменённом виде: «Свобода, неравенство, братство», передаёт France 24.