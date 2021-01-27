 

Radio Szczecin – польский эксперт разглядел признаки шизофрении в политике Байдена

27.01.2021, 3:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Непоследовательный курс нового президента США в отношении Германии не может не вызывать тревоги в Польше, считает польский профессор-американист Гжегож Бурский. В интервью с Radio Szczecin он обвинил Джо Байдена в попытке улучшить отношения с Берлином, что, по его мнению, автоматически приведёт к потеплению и в связях с Москвой.


Reuters

Заявления и первые шаги на международной арене нового президента США Джо Байдена, безусловно, должны вызывать беспокойство Польши, заявил в интервью Radio Szczecin польский профессор и американист Гжегож Гурский. В качестве примера он приводит желание американского лидера возродить тесные отношения с Германией, которая в то же время всеми силами пытается завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Американист также упрекает Байдена в многословии, пропаганде и идеологизированности. 

«Это, конечно, проявление своего рода шизофрении, потому что, с одной стороны, мы слышим, что здесь имеет место негодование, что Германия строит этот газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу; с другой стороны, он приглашает её к сотрудничеству. В этом нет никакого смысла, да и в целом эти их заявления и то, что демократы уже начали делать, не складывается в одно целое. Извините, что я говорю об этом таким простым языком, но на самом деле тут всё вверх ногами, и пока невозможно сказать что-либо о каком-то определённом направлении политики», — отметил польский профессор. 

Как поясняет Гурский, если США смогут вернуться к формату более тесного сотрудничества с Германией, то это автоматически приведёт к потеплению отношений на линии Вашингтон — Москва.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / К Земле приблизился астероид диаметром до 190 метров

17.11 / В Москве завершилась церемония прощания с Джигарханяном

02.10 / Помпео обсудил с руководством Ватикана ситуацию со свободой вероисповедания в Беларуси

25.01 / “Бутерброд придется вернуть ненадкушенным” – Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме

30.11 / Новоизбранные депутаты в Закарпатской области после присяги спели гимн Венгрии

05.09 / Комплекс по обработке бытовых отходов запущен в Тульской области

05.08 / Кулеба заявил, что к октябрю Киев рассчитывает получить от Ирана всю информацию о крушении самолета МАУ

22.12 / Польский политолог – остановить «Северный поток — 2» могли только США, но теперь и им это не под силу

29.12 / Hill – декабрь уже стал для США самым смертоносным месяцем пандемии

27.08 / Пенс призвал американцев голосовать за свободу и против социализма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска