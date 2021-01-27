Radio Szczecin – польский эксперт разглядел признаки шизофрении в политике Байдена

27.01.2021, 3:40, Новости дня

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Непоследовательный курс нового президента США в отношении Германии не может не вызывать тревоги в Польше, считает польский профессор-американист Гжегож Бурский. В интервью с Radio Szczecin он обвинил Джо Байдена в попытке улучшить отношения с Берлином, что, по его мнению, автоматически приведёт к потеплению и в связях с Москвой.



Reuters

Заявления и первые шаги на международной арене нового президента США Джо Байдена, безусловно, должны вызывать беспокойство Польши, заявил в интервью Radio Szczecin польский профессор и американист Гжегож Гурский. В качестве примера он приводит желание американского лидера возродить тесные отношения с Германией, которая в то же время всеми силами пытается завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Американист также упрекает Байдена в многословии, пропаганде и идеологизированности.

«Это, конечно, проявление своего рода шизофрении, потому что, с одной стороны, мы слышим, что здесь имеет место негодование, что Германия строит этот газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу; с другой стороны, он приглашает её к сотрудничеству. В этом нет никакого смысла, да и в целом эти их заявления и то, что демократы уже начали делать, не складывается в одно целое. Извините, что я говорю об этом таким простым языком, но на самом деле тут всё вверх ногами, и пока невозможно сказать что-либо о каком-то определённом направлении политики», — отметил польский профессор.

Как поясняет Гурский, если США смогут вернуться к формату более тесного сотрудничества с Германией, то это автоматически приведёт к потеплению отношений на линии Вашингтон — Москва.