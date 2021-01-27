Мнение: 7 минут, 7 минут… Можно сделать очень много!

27.01.2021, 3:36, Разное

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А вот к вопросу об “оптимизации здравоохранения”. Читаю тут английский детективчик (я, грешен, люблю это дело – в смысле детективы) под названием “Дочь” некоей Джейн Шемилт (Москва, АСТ, 2016). Детектив занятный, но, понятно, никто из вас никогда в жизни его не прочитает, даже рассказывать не буду. Дело в другом: неожиданно узнал из него занятную цифру, проясняющую, так сказать, московскую политику в области здравоохранения! Ах эта Англия… Неужели и вправду криптометрополия?!

Повествование в книге ведется от имени английской врачихи из Бристоля, работающей в муниципальной клинике (по-нашему – что-то вроде участкового терапевта в поликлинике, как можно понять из ее описания своего рабочего дня). Действие происходит в наши дни.И вот читаем: “Клиника, где я работала, пользовалась в районе популярностью, скорее всего, из-за своего удобного расположения. В небольшой приемной всегда толпились пациенты, места никогда не хватало. За отведенные на каждого 7 минут невозможно было дать каждому то, в чем он нуждался”.

Бинго! Вдруг в далеком английском быте всплывают знакомые до оскомины реалии Москвы, московского здравоохранения – те самые “минуты на прием пациента”, из-за которых ломались копья на выборах в Мосгордуму, а сейчас идут жалобы врачей на разных конференциях!

Вот цитата из предвыборной программы Я.Кузьминова (“Единая Россия”) на выборах в МГД:

“Пересмотреть действующие нормативы работы участковых врачей и установить новый московский стандарт организации первичной медицинской помощи:

• разукрупнить участки, снизив норматив по численности населения, приходящегося на одного участкового врача-терапевта, с 1700 хотя бы до 1500;

• включить в московский стандарт здравоохранения увеличенный норматив времени приема терапевтом одного больного – с 12 до как минимум 20 минут;

• сократить загрузку врачей рутинными операциями, связанными с отчетностью и выпиской рецептов, за счет компьютеризации и безотлагательного внедрения безбумажных технологий документооборота, выделения специализированной службы в составе поликлиник, передачи части функций среднему медицинскому персоналу”

http://www.kuzminov.ru/4-zdravoohranenie

Как видите, прямо накануне случившейся грандиозной “оптимизации” москвичам на выборах заправляли баки, суля “повышение времени приема одного больного с 12 (!) аж до 20 минут”.

А вот цитата из поста нашей видной общественницы Юлии Галяминой в ее Фейсбуке – из ее отчета с конференции врачей Тимирязевского района г. Москвы. Цитата: “как выяснилось, после закрытия (ой, простите, оптимизации) студенческой поликлиники большинство студентов отправились к нам, в 164-ю. А студентов, как вы знаете, у нас много! А врачей при этом не хватает 30 процентов. А терапевтов вообще 12 вместо 30…

На вот эту несостыковочку я и обратила внимание уважаемого представителя поликлиники, на что она честно ответила: те самые пресловутые “мощности” берутся за счет 1) снижения нормативов с 12 до 7 минут на прием 2) переработки докторов. То есть, за счет качества обслуживания”.

Вот они где всплыли – те самые “7 минут”! То есть после сокращения количества терапевтов поликлиники в Москве выходят из положения, вводя новый “норматив” по приему – 7 минут (это вместо обещанных Кузьминовым 20).

С другой стороны, не секрет, что “оптимизация” здравоохранения происходит во многом по лекалам Высшей школы Экономики, в коей Кузьминов – ректор. А 7 минут на прием больного в поликлинике – это, как видим из бестселлера современной английской писательницы – уже сейчас обычная НОРМА в Великобритании.

То есть понятно, на чьи стандарты мы равняемся.