Мнение: Игра на обострение

27.01.2021, 3:02, Разное

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Игра на обострение продолжается. Совбез на своем заседании принял вызов улицы и дал понять, что не изменит тактику террора по отношению к любым протестам, протестующие намерены 31 января выходить не на традиционную Пушкинскую, а на Лубянку и Старую площадь. Весьма символично – прямо напротив здания ФСБ и комплекса администрации президента. Что, кстати, неизбежно вынудит власть встать в стойку – если это не прямой вызов, то что?

Если сценарий будет развиваться в этом ключе, то речь идет об обоюдной ставке на насилие. Что, в общем-то, характеризует всю ситуацию в целом – она для обеих сторон близка к цейтноту.

Со стороны протестующих (тут уже начинает просматриваться весьма грамотная работа явно не уровня окружения Навального) логика обострения выглядит весьма понятной. 23 января показало, что регионы уже вполне созрели к масштабным выступлениям. Если ранее протест был делом в основном Москвы, Петербурга и немножечко Екатеринбурга, то в прошлую субботу примерно половина протестующих от общего количества вышла именно в провинции. Причем вышли не школьники, а люди постарше, и в общем-то, уже хорошо постарше – самый крупный возрастной срез пришелся на возраст 25-35 лет, за ним шло следующее поколение до 45. Вместе они составили более двух третей протестующих. А это всё возраст, когда люди предпринимают свои шаги вполне осознанно. И если они теперь – рассерженное большинство, то силовое подавление этой социальной группы чревато резким всплеском ответной активности.

В этом смысле перенос центра тяжести и внимания власти на Москву (тут уже все вполне серьезно – когда собирается толпа у комплексов столь важных и ключевых структур рейха, то логично предположить риск попытки проникновения и захвата) – в общем, принимая "огонь на себя" в Москве, протест дает шанс для подъема провинции. Что, кстати говоря, полная катастрофа для всей системы управления – она способна вытянуть локальные, пусть даже и сильные протесты в отдельных точках, но масштабные и разбросанные географически мероприятия – тут уже возникают самые разные варианты. И каждый для властей не очень.

Ну, и стоит учитывать, что лояльность региональных элит будет чем дальше, тем под большим вопросом. Они, кстати, весьма вяло отреагировали на 23 января, что может вдруг оказаться позицией, а не случайной флуктуацией.

В общем, пока те, кто рулит протестами (а совсем уж стихийность я бы конечно, не рассматривал – определенные проектные действия там проглядывают), в общем, они действуют на удивление грамотно. "На удивление" – это, наверное, на контрасте с дуболомами от власти, которых в избытке интеллекта заподозрить весьма сложно. Поднять градус протестов сложно – для этого нужно вывести на улицы кратно большее число людей, да и сам процесс "просто так" хождения утрачивает смысл. А вот кратно усложнить жизнь власти практически с одним и тем же ресурсом – да, это возможно, маневрируя этим ресурсом. А выход на Лубянку и Старую площадь – это очевидный маневр. Грамотный и просчитанный.

Кстати, есть любопытная историческая аналогия. Пока в феврале 17 на улицах бузил народ, основные события происходили в гораздо более камерной обстановке. И закончились они фразой начальника Генштаба Алексеева, обратившегося к Николаю словами: "Ваше Величество может считать себя как бы арестованным". Ровно 10 лет назад в Каире случилось ровно то же самое. Протесты практически выдохлись, и тут вдруг Мубарак взял и подал в отставку. Без фразы, подобной той, что произнес Алексеев, в 11 году в Египте тоже вряд ли обошлось. Очень может быть, что у нас готовится что-то подобное. Во всяком случае, как вариант – а почему бы и нет.

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