 

Число умерших от коронавируса в Британии превысило 100 тыс.

27.01.2021, 2:58, Новости дня
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Более 100 тыс. человек скончались в Британии от коронавируса за все время пандемии, свидетельствуют данные минздрава королевства.

За сутки скончался 1 631 человек, общее число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 100 162. При этом данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), которая ведет статистику по коронавирусу с использованием другой методики подсчета и публикует свои цифры с заметным опозданием, 100 тыс. смертей было зафиксировано в Британии еще 7 января, а к 15 января этот показатель приблизился в 108 тыс., передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом в ВОЗ заявили, что повышенная летальность мутировавшего в Великобритании штамма коронавируса может быть вызвана перегрузкой системы здравоохранения Соединенного Королевства.



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