 

Кредитные каникулы разрешили вводить не только во время пандемии

27.01.2021, 2:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Законопроект, который дает возможность заемщикам при сложных жизненных обстоятельствах уходить на кредитные каникулы, планируется в ближайшее время внести в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент готовится законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах получать кредитные каникулы не только в пандемический, но в любой период времени. «Но для этого должны быть определенные объективные условия. Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную думу», – сказал Аксаков в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

В апреле 2020 года в РФ был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%

Напомним, в мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Парламент Аргентины одобрил налог на богатство для борьбы с коронавирусом

22.10 / Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в мошенничестве

03.07 / Гражданин Киргизии заочно арестован в Москве за подготовку теракта

19.12 / “Буквально зажгли”. В Киеве во время открытия главной елки Украины произошло возгорание

04.07 / Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

03.08 / В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение

03.12 / Умер экс-президент Франции Жискар д’Эстен

13.11 / Мнения: Память о войне «заходит» и через селфи

19.12 / Это очень многое говорит о судебной системе – Шустер о суде против Коломойского

05.07 / Протестующие перед Белым домом в День независимости сожгли флаг США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска