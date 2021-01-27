Кредитные каникулы разрешили вводить не только во время пандемии

27.01.2021, 2:58, Новости дня

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Законопроект, который дает возможность заемщикам при сложных жизненных обстоятельствах уходить на кредитные каникулы, планируется в ближайшее время внести в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент готовится законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах получать кредитные каникулы не только в пандемический, но в любой период времени. «Но для этого должны быть определенные объективные условия. Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную думу», – сказал Аксаков в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

В апреле 2020 года в РФ был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%

Напомним, в мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.