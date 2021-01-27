В AstraZeneca объяснили сокращение поставок вакцины в ЕС

27.01.2021, 2:58, Новости дня

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Сбои поставок вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Евросоюз вызваны двухмесячным отставанием от графика производства, сообщил глава компании Паскаль Сорио в интервью бельгийскому изданию Soir.

«У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», – приводит слова Сорио ТАСС.

Глава компании добавил, что AstraZeneca в феврале сможет поставить в ЕС «разумное количество вакцины». Сорио категорически отверг предположения ряда европейских СМИ и политиков, что AstraZeneca сократила поставки в ЕС из-за продажи вакцины в другие страны по более выгодным ценам. Сорио подчеркнул, что предназначенная для Евросоюза вакцина не уходит в Великобританию, где у AstraZeneca налажена собственная цепочка производства.

«У нас также были определенные проблемы в Великобритании. Однако дело в том, что контракт с Великобританией у нас был заключен в июне [2020 года], то есть на три месяца раньше, чем с ЕС (27 августа). Поэтому с Великобританией у нас было на три месяца больше, чтобы разрешить имеющиеся проблемы», – сообщил Сорио. Он заверил, что «стоимость и темпы производства вакцины остаются разумными». «К сожалению, заводы, которые снабжают Европу, имеют более низкую производительность, поэтому соотношение с Великобританией составляет 1 к 3», – сообщил глава компании AstraZeneca.

Он также поддержал идею ускорить темпы вакцинации, используя только одну дозу вакцины вместо двух, проводить вакцинацию только одной дозой вакцины, которая, по его словам, «способна обеспечить достаточную защиту» в краткосрочной перспективе. «Вторую дозу вы всегда сможете получить позднее», – сообщил Сорио.

В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию (ЕК) о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.