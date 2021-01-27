 

Twitter тестирует программу для борьбы с дезинформацией

27.01.2021, 2:52, Новости дня
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Компания Twitter 25 января представила экспериментальный проект Birdwatch. Пользователи смогут обозначать информацию, которая, по их мнению, может вводить в заблуждение. Об этом сообщил вице-президент Twitter Кит Коулман в блоге компании.

По его словам, люди заходят в Twitter, чтобы оставаться в курсе, и им нужна достоверная информация, которая в этом поможет. Поэтому соцсеть решила запустить этот проект. 

“Мы представляем Birdwatch, пилотный проект в США, ориентированный на сообщества, которое помогает устранять вводящую в заблуждение информацию в Twitter”, – заявил Коулман.

Он сообщил, что пользователи смогут оставлять пометки к записям, которые, по их мнению, вводят окружающих в заблуждение. А другие люди будут оценивать, насколько полезен этот комментарий.

В будущем Birdwatch интегрируют в соцсеть, а пока комментарии пользователей будут на отдельной странице, которую можно просматривать только из США. Программа запущена в пилотном режиме, для ее тестирования ищут американских пользователей.

Пока не сообщается, когда состоится полноценный запуск.

В августе Twitter начал маркировать учетные записи, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран и связанных с государством СМИ, а также их руководящим сотрудникам. А в июне – твиты, которые связывают 5G с коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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