 

Компания Sony может возобновить производство небольших смартфонов Xperia Compact

27.01.2021, 2:50, Новости дня
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Успех недавно выпущенного небольшого смартфона iPhone 12 mini весьма сомнителен. Аналитики же предполагают, что даже те небольшие продажи, которые удалось обеспечить для данной модели, на рынке мог возродиться интерес к устройствам такого класса.

Именно поэтому появилось вполне обоснованное предположение, что Sony также может попробовать свои силы в этом сегменте. В частности, компания может возродить производство линейки компактных смартфонов Xperia Compact. Напомним, что последняя версия сошла с конвейера еще в 2018 году.

Кстати, на днях один из инсайдеров опубликовал в сети фотографию, якобы доказывающую, что Sony собирается выпустить новую модель компактного смартфона. Судя по всему, диагональ экрана в нем составит 5,5 дюйма, а сам мобильник легко поместится в ладони.



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