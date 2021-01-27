Время надежды почти истекло

27.01.2021, 2:48, Разное

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Три десятилетия назад мы были уверены: война между Западом и Востоком закончилась. Но что-то пошло не так.

Три десятилетия назад казалось, что противостояние Запада и Востока осталось в прошлом. Закончилась холодная война. Социалистического лагеря больше не существовало. Оставшиеся островки-форпосты — вроде Кубы или Северной Кореи — не более чем следы исчезнувшей Атлантиды.

Несбывшиеся надежды

В 1991 году казалось, что распад социалистической системы означает не только торжество западной либеральной демократии и капитализма, но и просто окончание всех исторических битв. Политики и политологи щедро обещали, что неприятная часть истории закончилась и можно расслабиться. Мир объединяют общие ценности, идеи и принципы. Права человека — для всех. Либеральная демократия и рыночная экономика — единственный успешный путь развития современного общества, нет модели, которая продемонстрировала бы лучший результат…

Митинг, организованный после вильнюсских событий 13 января 1991 года, под лозунгом «Сегодня Литва — завтра Россия». Фото: РИА Новости

Но этого не случилось. Каждый день нынче приносит пугающие новости. Войны. Расцвет авторитарных режимов. Возвращение к национализму. Новый раунд соперничества великих держав. Да еще и пандемия!

Берлинская стена рухнула в 1989 году. Но сколько новых стен появилось по всему миру.

Большая часть человечества так и осталась жить под властью тиранов и деспотов. Три десятилетия назад беспечно праздновали крах коммунизма в Центральной и Восточной Европе и недооценили его сохранение в Китае. Переживали из-за событий в румынской Тимишоаре и не придали значения тому, что произошло на площади Тяньаньмэнь в Пекине в июне 1989 года.

Китай и Вьетнам сохранили авторитаризм, осваивая капитализм под руководством ЦК партии. В Турции и Египте — новые султанаты. Венгрия и Польша — три десятилетия назад знаменосцы демократической революции! — по существу, вернулись к однопартийной системе. Германия, некогда пример для всей Восточной Европы и образец для подражания, живет под влиянием правого популизма.

Правых и левых сплотила ненависть к современной либеральной цивилизации, то есть к тому, что создавалось Европой со времен Возрождения и Просвещения. Слышен призыв: «Левые и правые, националисты и коммунисты, соединяйтесь в борьбе против общего врага — либеральной капиталистической системы!»

Почему надежды не сбылись?

Самовлюбленность и депрессия

В начале 80-х президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер переписали базовые правила жизни. Им не нравилось государство всеобщего благоденствия: человеческая жизнь есть соревнование и конкуренция. Они видели спасение в поощрении индивидуализма. Урезали налоги. Повели борьбу с профсоюзами. Приватизировали государственную собственность. Они стремились к неолиберальной глобализации, а это всеобщий свободный рынок и сотрудничество, не знающее границ.

Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган во время визита президента США в Великобританию. Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Тэтчер представляла партию консерваторов, но оказалась самым радикальным лидером страны за всю ее историю.

Она избавила Англию от угасания и упадка. Тэтчер впервые сделала ключом к успеху рыночные ценности: если ты не способен много заработать, если не можешь превратить в деньги свои таланты и удачу, ты ни на что не годен.

Все жаждут совершенства и желают казаться идеальными. Отсюда поголовное увлечение сэлфи, самореклама в социальных сетях, поклонение перед разбогатевшими предпринимателями и менеджерами. Казалось, самовлюбленность приносит успех! Миллионы разбогатели. Всемирный банк свидетельствовал: глобальная нищета сократилась более чем наполовину.

Исследование, проведенное в США, Великобритании и Канаде, показало: в период между 1989 и 2016 годами на треть выросло число тех, кого преследует мысль о том, что они обязаны демонстрировать «совершенство», дабы заслужить одобрение. Современные люди пышно отмечают свои победы, но так же страстно обвиняют себя в неудачах. Ощущают себя неудачниками, ведь окружающий мир требует только безоговорочного успеха. Скромные результаты воспринимаются как провал, что ведет к депрессии и самоубийствам. Суровая экономическая среда разрушает психическое здоровье.

«Вышвырнуть их всех!»

Экономические потрясения планетарного масштаба не проходят бесследно. Через 10 лет после 1929 года, когда правительства не смогли спасти от беды своих граждан, вспыхнула Вторая мировая война. Когда сильнейший кризис разразился в 2008 году, наученные опытом западные правительства старались ограничить его последствия.

Во время кризиса 1929 года власти позволили обрушиться тысячам банков, уровень безработицы взлетел почти до 25 процентов, и по всей стране пришлось открывать благотворительные столовые.

После кризиса 2008 года спасательной операцией удалось стабилизировать финансовую систему. Но миллионы американцев потеряли свои дома из-за ипотечных закладных, к лету 2010 года безработица достигла десяти процентов. Растаяли деньги, отложенные на образование детей. Многие потеряли пенсионные накопления.

Решение использовать деньги налогоплательщиков для спасения жадных и некомпетентных банкиров было политическим. Но это вызвало возмущение и породило популистскую реакцию по обе стороны Атлантики.

С опозданием осознаны психологические последствия этого экономического шока. Прежде Соединенные Штаты довольно быстро приходили в себя после таких ударов, как вьетнамская война или Уотергейт. Но нынешние настроения американцев похожи на настроения европейцев после Второй мировой. Народ, известный своим оптимизмом, не может вернуть себе уверенность. Обида и горечь проигравших и разорившихся трансформировались в ненависть к банкирам и банкам, биржам и биржевикам. Финансовый и экономический кризис превратился во всеобъемлющий политический и геополитический, который помог Трампу обосноваться в Белом доме и открыл ультраправым националистическим партиям дорогу к власти во многих частях Европы.

Рабочие и средний класс выставили счет элите, высшему обществу: во всем виноват погрязший в роскоши истеблишмент, занятые устройством собственной жизни партийные боссы и бюрократы. Миллионы пришли к выводу, что система благоприятствует только банкирам и биржевикам.

Протестующие во время акции «Захвати Уолл-стрит!» в Нью-Йорке, 2011 год. Фото: Michael Nagle / Getty Images

В Америке началась акция протеста «Захвати Уолл-стрит!», возникло «Движение чаепития». Главное требование — наказать финансовую элиту, «вышвырнуть их всех», дать возможность новым людям прийти во власть: «Глобалисты, захватившие власть, ограбили наш рабочий класс, лишили нашу страну ее богатства и переложили эти деньги в сейфы горстки крупных корпораций».

Банкиры с Уолл-стрит как привилегированное меньшинство вызывают подозрения, страх, гнев и ненависть. Так это было с евреями-бизнесменами в веймарской Германии. Это опасные эмоции, потому что рождаются искренним гневом тех, кто думает, что обречен стоять за воротами клуба для избранных, и никогда не узнает, о чем договариваются те, кому принадлежит истинная власть.

Такие настроения существовали всегда. Прежде недовольные присоединялись к коммунистам. Теперь они достаются правым и крайне правым, которые в равной степени ненавидят и банкиров, и Маркса с Энгельсом. Ультраправые уверены, что власть принадлежит истеблишменту, который лишает прав основную массу людей. Они обожают теории заговора. Они сражаются с мировым правительством, Трехсторонней комиссией, Федеральной резервной системой, с Джорджем Соросом и Ротшильдами… Они представляют себе все это в виде шабаша ведьм, которые замышляют самые невероятные вещи. Это особый взгляд на мир.

Вперед к прошлому!

Люди обижены: они не получили того, что им обещали. Им не по карману или не по силам воспользоваться новыми достижениями цивилизации. Они стали ненужными, потому что устаревающие производства закрываются, а для работы в сфере высоких технологий им не хватает образования. Они в тоске ходят мимо опустевших заводских корпусов, а на телеэкране видят преуспевающих людей, которые с восторгом осваивают бесконечные возможности ХХI века.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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