Мнение: США и РФ обменялись нотами о продлении СНВ-3

27.01.2021, 2:44, Разное

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США и РФ обменялись нотами о продлении СНВ-3. Таким образом, после всех технических согласований договор будет продлен и уже с февраля начнется отсчет следующих 5 лет его действия.

По всей видимости, администрация Байдена на текущем этапе отказалась от тех требований к РФ, которые блокировали пролонгацию СНВ-3 еще на пять лет, включая требования к РФ привлечь в данный договор Китай.

Соответственно, можно говорить о том, что гонка вооружений будет идти в условиях существования некоторых сдерживающих ограничителей. В целом, не самый худший сценарий развития событий.

Также сегодня прошли переговоры Путина и Байдена http://kremlin.ru/events/president/news/64936. Ничего конкретного сказано не было окромя общих фраз, но вряд ли стоит ожидать тут каких-то прорывов.

PS. На тему вопроса, кто кому звонил. Псаки заявила, что позвонил Байден.

PS2.В Госдуму внесен законопроект о продлении СНВ-3

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