 

Сенат США назначил дату рассмотрения импичмента Трампа

27.01.2021, 2:04, Новости дня
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Сенат Конгресса США во вторник принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента 45-го американского президента Дональда Трампа. Сам процесс в отношении республиканца возобновится 9 февраля.

Сенаторы во вторник дали присягу и проголосовали по резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках процесса импичмента Трампа, в ходе которых обвинение и защита представят свои аргументы в письменной форме. Резолюцию поддержали 83 сенатора, 17 выступили против, передает ТАСС.

Накануне резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Напомним, председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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