 

Против Порошенко и Байдена открыли два уголовных производства – адвокат

27.01.2021, 1:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Против пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена открыли два уголовных производства. Об этом 26 января рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга, видео опубликовал “5 канал” .

“22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена”, – заявил  адвокат.

Головань выразил мнение, что таким образом внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть “пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США”.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. “ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Историк объяснил важность признания российским судом геноцидом истребление нацистами жителей СССР

05.11 / Times – Британия повысила уровень террористической угрозы после атак исламистов в Европе

14.10 / Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления

18.11 / Путин сравнил работу медиков в период коронавируса с подвигами времен ВОВ

22.10 / Минобороны заявило о контроле над ситуацией с коронавирусом

13.10 / В ЦНИИ эпидемиологии сочли возможной новую волну COVID в России

30.06 / Гендиректор «КамАЗ»: На голосовании по Конституции мы определяем ближайшее и дальнее будущее

26.10 / На местных выборах зафиксировали “карусели” в четырех областях Украины – Нацполиция

12.01 / Подозреваемый ударил полицейского на допросе в СК

25.12 / Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска