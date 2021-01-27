 

В Одессе мужчина с катаной и заточкой крушил двери соседей – полиция

27.01.2021, 1:58, Новости дня
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В ночь на 26 января в подъезде одной из многоэтажек Одессы агрессивный мужчина с холодным оружием устроил погром, напугав жильцов. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции области.

Сообщается, что мужчина, вооружившись катаной и заточкой, крушил все, что видел, на нескольких этажах. Жители закрылись в квартирах и не выходили из них.

Прибывшие на место патрульные обнаружили на 11-м этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. “Нарушитель имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно”, – говорится в сообщении.

На многочисленные требования бросить оружие он не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать его.

Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

На место событий вызвали следственно-оперативную группу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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