“Власть будет вынуждена прислушиваться к народу”. Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме

27.01.2021, 1:58, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заявил, что приветствует принятие Верховной Радой закона “О народовластии через всеукраинский референдум”. Об этом сообщила пресс-служба президента.

“Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине”, – заявил глава государства.

Он считает, что документ делает “более четким” диалог между властью и обществом.

В Офисе президента напомнили, какие вопросы не могут рассматривать на референдуме:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по налогам, бюджету, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

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