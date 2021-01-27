Власти Германии поддержали ограничения на вывоз вакцин от COVID из ЕС

27.01.2021, 1:10, Новости дня

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Введение ограничений на вывоз вакцин от коронавируса из ЕС является разумной мерой, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF.

«На мой взгляд, введение ограничений на экспорт – это разумная мера. Это значит, что для вакцин, которые покидают ЕС, нужно разрешение. Так мы хотя бы будем знать, что производится в Европе, что вывозят из Европы и куда, и является ли это справедливым распределением», – приводит слова министра здравоохранения ФРГ РИА «Новости».

«Я понимаю, что при таком сложном процессе, как производство вакцин, возникают проблемы, но это должно затронуть всех равным и справедливым образом. Речь не идет о том, чтобы поставить Европу на первое место, но чтобы она получила свою справедливую долю», – сообщил Шпан.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза.

В понедельник Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Ранее стало известно о значительных задержках в производстве вакцины компании AstraZeneca.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.