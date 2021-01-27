 

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Он в тяжелом состоянии

27.01.2021, 1:04, Новости дня
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Боевики на Донбассе 26 января ранили украинского военного. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе в Facebook.

“Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной Луганской области получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/193123429264742

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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