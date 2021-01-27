“Он шлет наилучшие пожелания”. Байден пошутил о телефонном разговоре с Путиным. Видео
27.01.2021, 1:04,
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3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Трамп.
Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.
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Видео: Mona Salama / Facebook
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