 

Хинштейн отозвал депутатский запрос

27.01.2021, 1:00, Разное
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Депутат от «Единой России» Хинштейн спустя день отозвал из СК требование завести дело на силовика, ударившего женщину на митинге в Петербурге.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал запросы, направленные 25 января в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием завести дело на полицейского, который пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в твиттере.

Кроме этого, он сообщил о намерении попросить у руководства Росгвардии не увольнять контрактника 55-й дивизии, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием.

Два дня назад Хинштейн рассказал, что уже принято решение его уволить. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал он.

23 января Юдина силовик ударил петербурженку Маргариту Юдину, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало».

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Возбудить дело из-за произошедшего уже потребовали, в частности, петербургский депутат Борис Вишневский и московский мундеп Денис Шендерович.

Источник: Новая газета



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