Описано редкое осложнение при использовании внутриматочной спирали

27.01.2021, 0:50, Разное

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Клинический случай

Женщина 47 лет обратилась к врачу с жалобами на появление крови в моче, боль в паховой области, боль при сексуальных контактах. Инструментальное обследование показало, что Т-образная медьсодержащая ВМС, которую пациентка использовала уже 10 лет, перфорировала матку и стенку мочевого пузыря. Врачи предполагают, что проникновение ВМС в мочевой пузырь происходило постепенно.

На участке ВМС, который проник в мочевой пузырь, образовался мочевой камень. Врачи раздробили его при помощи лазера и извлекли ВМС обычным способом. Через четыре недели обследование показало, что моча из мочевого пузыря не попадает во влагалище

Ученые сообщают, что большая часть осложнений, связанных с ВМС, дает знать о себе вскоре после ее введения. Случай появления симптомов спустя десять лет можно назвать действительно редким.

Какими бывают осложнения ВМС

Изгнание ВМС

Изгнание ВМС, то есть, ее выход из матки, случается в 2-10% случаев. Врачи указывают, что женщинам нужно регулярно проверять, на месте ли ВМС. Делается это в период между месячными. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

Помойте руки, присядьте.

Введите указательный или средний палец во влагалище, чтобы достать до его шейки.

Почувствуйте концы усиков, которые должны немного выступать. Если вы обнаружили их, то спираль на месте.

Если усики не удается найти, они стали короче, чем раньше, или стала ощущаться пластиковая часть ВМС, это может говорить о том, что устройство сместилось.

Если ВМС сдвинулась или выскользнула, не пытайтесь вернуть ее на место самостоятельно, для этого нужно обратиться к специалисту. До этого необходимо использовать дополнительный метод контрацепции для предупреждения беременности.

Перфорация стенки матки

Перфорация стенки матки при введении ВМС – очень редкое осложнение, которое случается примерно в 0.1% случаев. Его основные признаки – острая боль при введении спирали, сопротивление на пути ВМС. Специалисту нужно сразу сообщать о боли. Если боль возникла позже, нужно обратиться к врачу.

Инфекции органов малого таза

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), риск инфекций, связанных с введением ВМС, низок. Вероятность их развития резко снижается на двадцатый день использования ВМС.

Беременность

Этот метод предохранения очень редко дает сбои. В течение года использования медьсодержащей ВМС риск беременности примерно 0,8%. Гормональные спирали дают еще более надежную защиту.

Внематочная беременность

Некоторое данные показывают, что риск эктопической или внематочной беременности может быть немного увеличен.

Молочница

Некоторый исследования показывали, что ВМС может способствовать рецидивам кандидоза. В NHS сообщают, что доказательства этого в настоящее время ограничены.