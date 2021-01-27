 

Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США

27.01.2021, 0:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press.

Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС.

Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube.

Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Стартовал фестиваль «Таврида АРТ Moscow»

31.07 / Итальянскому экс-министру МВД грозит 15 лет тюрьмы – он не пускал мигрантов в страну

02.10 / Рубль снизился к доллару

13.11 / Эксперты рассказали о возникших из-за коронавируса проблемах помощи бездомным

02.01 / Honor 30 Pro обзавелся новыми функциями с прошивкой Magic UI 4.0

14.08 / Стало известно ближайшее будущее переданных Минском россиян

07.07 / В Ровенской области ослабили карантин

03.09 / США анонсировали дальнейшие шаги в связи с выходом из ВОЗ

09.09 / Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой

13.11 / Кличко заявил о рекордном количестве заболевших COVID-19 в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска