Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США

27.01.2021, 0:16, Новости дня

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Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press.

Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС.

Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube.

Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook.

Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.