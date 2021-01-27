Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн

27.01.2021, 0:16, Новости дня

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире во вторник превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, всего в мире коронавирусом заразился 100032461 человек, из них 2149385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10676838) и Бразилия (8871393), передает ТАСС. Последние данные о ситуации с COVID-19 в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, во вторник число умерших от коронавируса в Британии превысило 100 тыс. В прошлый четверг американский президент Джо Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Ранее кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля.

В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.