В Госдуме решили ратифицировать продление ДСНВ в приоритетном порядке

27.01.2021, 0:16, Новости дня

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Вопрос о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Госдума рассмотрит в среду в первую очередь, сообщил информированный источник в палате.

«Вопрос, скорее всего, будет внесен [на рассмотрение Госдумой] с голоса и поставлен в повестку дня первым номером», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что все необходимые документы уже поступили в Госдуму и направлены председателем палаты Вячеславом Володиным в профильный комитет по международным делам.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ.

Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.