Подборка коротких сообщений со всего мира со словом “Россия”

27.01.2021, 0:14, Разное

Израиль

Agreement between Russia, Iran regarding presence on Syria-Iraq border

Соглашение между Россией и Ираном относительно присутствия на сирийско-иракской границе

Согласно онлайн-сообщению, обе стороны договорились о передаче под контроль РФ нескольких точек в районе села Аль-Хери и базы Имам Али рядом с Альбу Камаль.

Ami Rojkes Dombe | 3/01/2021

По данным Информационного центра разведки и борьбы с терроризмом Меира Амита, Иран не намерен в ближайшее время уходить из Сирии. Центр также сообщает о российско-иранском соглашении относительно участка Албу Камаль на сирийско-иракской границе.

Согласно сообщению, советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутхайна Шаабан заявила в интервью ливанскому каналу аль-Маядин, что сирийское руководство не просило Иран или “Хезболлу” покинуть страну. Как заявил министр иностранных дел Сирии Файсал аль-Микдад в интервью российскому новостному каналу Russia Today, США не имеют права высказывать мнение о присутствии Ирана в Сирии. Он сказал, что присутствие Ирана в Сирии является законным, на основании официального запроса Сирии и ограничивается присутствием иранских военных советников.

Что касается сирийско-иракской границы, сирийский новостной сайт Nahar Media сообщил о достигнутом между Ираном и Россией соглашении относительно размещения их сил в районе Альбу-Камаль на сирийско-иракской границе. Согласно этому сообщению, стороны согласились передать под контроль РФ ряд пунктов в деревне Аль-Хери и базы Имама Али недалеко от Альбу Камаль, к востоку от города Дейр-эз-Зор», – сообщили в центре «Амит».

Кроме того, российские силы в Дейр-эз-Зоре взяли под свой контроль ряд пунктов вдоль сирийско-иракской границы в районе Альбу-Камаль, которые ранее контролировались иракскими проиранскими ополченцами. После этого соглашения ополченцы, поддерживаемые Ираном, начали постепенно уходить из районов, согласованных в сделке, в то время как российские силы начали развертывание сил в этих местах, которые находятся на переднем крае кампании против ИГИЛ в регионе».

Что касается бойцов афганской бригады Фатемиюн, ополчения, действующего под руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, в отчете говорится, что большинство афганских боевиков, отправленных в Сирию, покинули страну, и только около двух тысяч афганских боевики остаются в Сирии.

США

Woman sentenced in scheme to offer information to Russia

Женщина приговорена к длительному тюремному заключению за намерение передать секретную информацию России

January 25, 2021 Associated Press

CHARLESTON, W.Va. (AP) — Женщина из Западной Вирджинии была приговорена к более чем 11 годам тюремного заключения за то, что планировала предоставить правительству РФ сверхсекретную информацию из Агентства национальной безопасности. Элизабет Джо Ширли в прошлом году признала себя виновной по одному пункту обвинения в преднамеренном сохранении информации о национальной обороне и в международном похищении ребенка. По словам прокуратуры, Ширли когда-то служила в ВВС и увезла свою дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России. Говорят, она планировала запросить переселение в страну, которая не будет выдавать ее обратно в США. Она была арестована в 2019 году в Мехико.

Глобальная сеть

Russia to supply Pantsir-S1 air defence systems to Myanmar

Россия поставит в Мьянму системы ПВО “Панцирь-С1”

25 January 2021

Минобороны РФ и Мьянмы достигли договоренности о поставках ЗРК “Панцирь-С1”

The defence ministries of Russia and Myanmar have reached an agreement for the supply of Pantsir-S1 air defence systems.

Панцирь-С1 на платформе 8х8 КАМАЗ-6560 ТЛАР. Credit: Vitaly V Kuzmin.

Документ подписал заместитель начальника военного ведомства РФ генерал-полковник Александр Фомин в присутствии министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг.

В рамках соглашения Мьянма, в дополнение к партии самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», также получит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Орлан-10Э и радиолокационные станции.

Комплекс Панцирь-С1 в базовой комплектации включает в себя 12 управляемых ракет 57E6 поверхность-воздух и две 30 – мм пушки 2A38M.

Он предназначен для защиты наземных объектов от различных средств нападения противника, таких как самолеты и вертолеты с неподвижным крылом, баллистические и крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и небольшие БЛА.

Каждая система “Панцирь” способна поражать до четырех целей одновременно.

Комплекс разработан Тульским конструкторским бюро приборостроения КБП и изготовлен на Ульяновском механическом заводе.

РФ и Мьянма уже почти два десятилетия создают нормативно-правовую базу для военно-технического сотрудничества.

Благодаря этому сотрудничеству Мьянма закупила и использует российское оборонное оборудование – самолеты МиГ-29, учебно-боевые самолеты Яколев-130, зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М», бронетехнику и артиллерийские орудия и многое другое.

Отдельно две страны подписали соглашение о безопасности полетов самолетов. Подписание этого соглашения является частью продолжения партнерства между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы.

Индия

Uttar Pradesh: Russian woman commits suicide by jumping off building in Vrindavan

Уттар-Прадеш: россиянка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув со здания во Вриндаване

TNN | Jan 24, 2021

AGRA: 41-летняя россиянка предположительно покончила жизнь самоубийством, спрыгнув в субботу вечером с верхнего этажа шестиэтажного многоквартирного дома, где она жила во Вриндаване

По сообщению полиции, погибшая Татьяна Хмеловская с февраля прошлого года проживала в квартире дома «Вриндаван Дхам», широко известного как «Русский дом».

В беседе с TOI, член парламента SP (город) Сингх сказал, что женщина жила одна в квартире на шестом этаже здания. Она прибыла по туристической визе, приехала из Ростова.

СП сказала, что одна из ее подруг, которая также живет в том же многоквартирном доме, сказала полиции, что погибшая ранее говорила, что хочет встретиться с Господом Кришной.

СП сообщила, что тело отправлено на вскрытие, посольство РФ было проинформировано об инциденте.

Индонезия

Bali boots Russian influencer for party that broke COVID-19 rules

Власти Бали выдворили российского инфлюенсера за организацию вечеринки нарушившей правила COVID-19

Agence France-Presse Denpasar, Bali / Mon, January 25, 2021

На этом снимке, сделанном 24 января 2021 года, показан житель РФ Сергей Косенко (в центре), которого сотрудники иммиграционной службы сопровождают в аэропорт Нгурах-Рай в Джимбаране, на курортном острове Бали в Индонезии. (Agence France Presse/Sony Tumbelaka)

В понедельник власти заявили, что российская звезда социальных сетей с миллионами подписчиков была депортирована с Бали за проведение на индонезийском курортном острове вечеринки нарушившей правила, касающиеся поведения во время пандемии коронавируса.

Депортация Сергея Косенко произошла через несколько дней после того, как официальные лица Бали отправили домой пару американских лесбиянок, которые в своих твитах, ставшими вирусными, назвали остров «дружественным к гомосексуалам» и призвали иностранцев приезжать и оставаться там во время пандемии.

Косенко, 33 года, посадили в самолет, направлявшийся в Москву в воскресенье, и ему будет запрещено возвращаться как минимум в течение шести месяцев.

«Мы предприняли административные меры в отношении Сергея в виде депортации», – сказал представитель юстиции Бали Джамарули Манихурук.

normalize buang bule ga jelas ke laut pic.twitter.com/NWqpLY9h7n — dep 🐙 (@_bernacleboy) January 18, 2021

beberapa waktu yang lalu juga ada bule ga jelas yang nyemplungin motornya ke laut pic.twitter.com/CtAcNZFiCD — dep (@_bernacleboy) January 18, 2021

Косенко, у которого почти пять миллионов подписчиков в Instagram, попал в заголовки газет в декабре после того, как опубликовал видео, на котором он и молодая женщина едут на мотоцикле и падают с причала.

beberapa waktu yang lalu juga ada bule ga jelas yang nyemplungin motornya ke laut pic.twitter.com/CtAcNZFiCD — dep 🐙 (@_bernacleboy) January 18, 2021

Представители иммиграционной службы предприняли меры против него после того, как он разместил еще одно видео с вечеринки, которую он провел в этом месяце в местной гостинице, которая нарушила протоколы о здоровье, запрещающие большие собрания, заявили власти.

Несмотря на ограничения, на мероприятии присутствовало более 50 человек. Косенко также злоупотреблял своей гостевой визой, занимаясь бизнесом на острове, добавили они.

Косенко из Смоленска, города к западу от столицы России, согласно его сообщения в соцсети, назвал свою депортацию «возмутительной».

«Если в РФ закон не работает должным образом, то здесь закона вообще нет», – написал Косенко.

«Нет презумпции невиновности – вас просто депортируют».

Сирия

Protest letter delivered to Russian headquarters in Euphrates region

Письмо протеста доставлено в штаб российских сил в районе Евфрата

NEWS 24 Jan 2021,

Жители кантона Кобани, при участии Исполнительного совета региона Евфрат и институтов гражданского общества, направили в штаб российской армии в кантоне Кобани, письмо протеста в котором осуждают неоднократные нападения Турции на этот регион.

На фоне почти ежедневных атак на Айн-Исса, дроны турецкой оккупационной армии наносят удары по домам к югу от кантона Кобани. Сегодня жители кантона Кобани, в сотрудничестве с органами автономной администрации и организациями гражданского общества направились к российскому военному штабу в западном кантоне Кобани, чтобы потребовать от российской стороны выполнения своих обязательств.

Участники несли фотографии мучеников – жертв разоблаченных преступных действий турецких оккупантов и их наемников в Кобани, Айн-Иссе и в районах, оккупированных Турцией.

Делегация во главе с сопредседателем Исполнительного совета региона Евфрата Мухаммадом Шахином вместе с представителями Kongra Star и Фонда семей мучеников встретилась с российскими военачальниками.

После визита делегации в штаб Шахин сказал: «Мы представили наши требования в закрытом конверте, чтобы доставить их российскому правительству. Наши переговоры были сосредоточены на турецких атаках и роли РФ как гаранта прекращения стрельбы».

«Мы критиковали российское правительство за его молчание в отношении неоднократных турецких атак на регион на виду у российской армии», – добавил он.

Шахин также сказал: «Встреча была позитивной. Они заверили нас, что они здесь для стабильности в регионе. Они также подтвердили, что они будут предотвращать повторение подобных событий и что они будут работать, чтобы удовлетворить требования населения и предотвратить нападения на регион”

