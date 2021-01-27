 

В Раде хотят заслушать отчет Баканова в связи с покушением на сотрудника СБУ

27.01.2021, 0:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины и комитет по вопросам нацбезопасности хотят заслушать отчет руководства Службы безопасности Украины, в том числе главы СБУ Ивана Баканова, относительно резонансных задержаний сотрудников спецслужбы. Об этом 26 января LB.ua сообщила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук.

По ее словам, Баканова хотят заслушать в рамках парламентского контроля относительно скандала с задержанием сотрудника СБУ и подозрением в подготовке покушения на другого представителя спецслужбы.

Верещук также заявила, что депутаты ждут пресс-конференцию главы СБУ по этому вопросу.

“Будем определяться с датой такого слушания. Сейчас она еще не определена. Хотя пресс-конференцию мы ожидаем в ближайшие дни. У нас эти недели пленарные, поэтому собрать комитет можно будет оперативно”, – добавила Верещук.

Депутат подчеркнула, что на заседании фракции 25 января при участии президента Украины Владимира Зеленского этот вопрос не рассматривали, однако депутаты – члены комитета “намерены пригласить коллег-депутатов, например, из правоохранительного комитета на общее слушание”.

22 января главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что по подозрению в подготовке убийства главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали полковника СБУ Андрея Расюка. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Лидер «Российского союза сельской молодежи» убедилась в надежности онлайн-голосования

27.10 / Путин поручил усилить работу медиков по профилактике абортов в России

13.01 / Археологи обнаружили каменные орудия труда возрастом в 2 миллиона лет

02.10 / Верещук: Я берегу политическую девственность

26.07 / Растительные продукты снижают артериальное давление

08.09 / Названы возможные виновники нападения на штаб «Коалиции – 2020» в Новосибирске

23.07 / Макаревич собрался судиться с депутатом из-за использования строчки песни

26.09 / Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

20.01 / Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ

16.01 / Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19 – Кравчук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска