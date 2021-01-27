За пять тысяч лет до Газпрома

27.01.2021, 0:06, Разное

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Путину объяснили археологическую ценность Охтинского мыса.

Охтинский мыс. Фото: пресс-служба ГПН

На декабрьском заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Владимир Путин поддержал предложение о создании археологического парка-музея на Охтинском мысу (вместо газпромовского бизнес-центра).

«Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник — это интересная идея», — согласился президент. «Это уникальное место, эта стрелка, — признал глава государства. — И она подтверждает, что очень важно для меня, как для главы Российского государства, исторические связи всей этой территории с Россией, с русским народом. И это очень интересно. Ну и, кстати говоря, показывает, что в этих местах мирно сосуществовали самые разные этносы на протяжении длительного периода времени истории человечества». Еще раз повторив, что идея ему очень нравится, Владимир Путин пообещал обсудить ее с руководством Петербурга и собственниками земельного участка — а с ходу, мол, не готов оценить, «достаточно ли там артефактов».

Сокровища Охтинского мыса

Через десять дней Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) отправил президенту справку о ценностях Охтинского мыса, подготовленную исследовавшими его археологами. Если кратко, здесь выявлен уникальный многослойный памятник разных эпох — от неолита (V тыс. лет до н. э.) до XIX в. Нигде — не только в России, но и во всей Северной Европе — не удавалось прежде выявить такого масштабного комплексного памятника, столь богатого на материальные свидетельства разных эпох, начиная с каменного века.

Заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека. Фото: president-sovet.ruКСТАТИ

Сохранились элементы древнерусского мысового городища XIII в. и двух крепостей, Ландскроны (1300–1301 гг.) и Ниеншанца (1611–1703 гг.) — крепостные и оборонительные рвы, фрагменты моста, конструкции потайных ходов, сруб деревянной башни-донжона с колодцем и др. Исследовано свыше 40 древних сооружений стоянки каменного века (V–II тыс. до н. э.), где обнаружены также янтарные украшения, глиняная посуда, каменные наконечники стрел, топоры и прочая, а также на удивление хорошо сохранившиеся остатки деревянных рыболовных сооружений высотой до 4 м. От древнерусского мысового городища XIII в. до наших дней сохранились ров и основание вала. В юго-восточной части мыса обнаружен могильник XV–XVII вв. — этот участок исследован пока лишь частично, но там уже найдено около 50 захоронений. Там же, как предполагают специалисты, хоронили русских солдат, погибших при штурме Ниеншанца в 1703 г. Обнаружены и элементы каменной постройки времен Охтинского садового питомника XVIII в., а о том, какой была Охтинская верфь (XIX в.), можно судить по гаванцу с деревянной набережной, причалами и вымощенным булыжником дном.

«Считаем, что археологические памятники Охтинского мыса, знаменующие собой важные этапы в истории Российского государства и Европы, должны быть полностью сохранены и музеефицированы. Необходимо предохранить эту уникальную историческую территорию от застройки и сохранить реальные свидетельства российской и международной истории для будущих поколений», — говорится в сопроводительном письме ВООПИиК. Авторы обращения просят президента поручить проработать вопрос создания археологического музея-заповедника Правительству РФ, а до того приостановить застройку участка.

После того как Владимир Путин заявил, что ему очень нравится идея создания археологического заповедника на Охтинском мысу, полку вдохновившихся этой идеей заметно прибыло. Депутатский запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой к губернатору Александру Беглову о возвращении участка в казну Петербурга и создании археологического парка-музея Законодательное собрание приняло практически единогласно (45 голосов «за» при списочном составе 50). И в эфире передачи на городском телеканале

представители всех парламентских фракций, включая единороссов, взялись наперебой агитировать за сохранение «Петербургской Трои».

Находки. Ниеншанц. Раскопки 2006–2009 гг. Фото: bashne.net

Для ответа депутатам Александр Беглов, видимо, все еще нуждается в «звонке другу». По прошествии двадцати дней с момента направления запроса он сказал лишь, что поставленные парламентариями вопросы требуют дополнительной проработки, а потому «окончательный ответ по существу будет направлен дополнительно». Когда именно, не уточняется.

Тем временем в СМИ стала активно вбрасываться тема о том, что выкуп земли у структуры Газпрома (участком владеет «дочка» «Газпром нефти» — ЗАО Общественно-деловой центр «Охта») требует больших денег, а у Петербурга и так бюджет дефицитный.

Борис Вишневский считает такую постановку вопроса некорректной. «Если Министерство культуры признает комплекс выявленных на Охтинском мысу объектов культурного наследия, взяв под охрану всю его территорию, тогда застройка там окажется попросту невозможна. И ее готовы будут продать даже за совсем небольшие деньги», — убежден депутат. К тому же, как напоминает Вишневский, эта покупка и обошлась Газпрому очень недорого.

История одной коммуналки

Условия той сделки до сих пор не раскрываются. Однако «Новой» удалось исследовать сопутствовавшие ей обстоятельства и ознакомиться с договором купли-продажи. Попутно выявив и причастных к той сделке чиновников, чьи действия по удовлетворению желаний газового монополиста трудно оценить иначе как нанесение ущерба Петербургу.

Затевая строительство 400-метрового небоскреба на Охтинском мысу, Газпром был осведомлен о всех установленных законом обременениях для этой территории: от ограничений по высоте (40 м) до зоны охраны археологического объекта.

Выявленный объект культурного наследия «Ниеншанц — Охта 1 — Шведская крепость 1611–1703 гг.: участки культурного слоя, грунтовый могильник, памятник XIV–XVIII, XVI–XVII вв.» был взят под охрану государства с 2001 г. Утвержденные приказом КГИОП границы этого ОКН охватывали территорию площадью 33,9 тыс. кв. м. То есть большую часть всего нынешнего участка (47, 2 тыс. кв. м) предполагаемой газпромовской застройки. Он, в свою очередь, образовался в результате приобретения отдельных наделов у разных частных собственников и территории, находившейся в казне Петербурга.

Идя навстречу пожеланиям ОДЦ «Охта», чиновники провели ряд манипуляций с этой городской землей. Так, в июле — начале августа 2009 г. несколько участков на мысу общей площадью около 11 тыс. кв. м распоряжением КУГИ передали на праве бессрочного пользования подведомственному Смольному ГУ «Агентство стратегических инвестиций». А оно, в свою очередь, буквально через несколько дней отказалось от этого права пользования, подав соответствующие заявления в КУГИ, который их и подмахнул.

Такая, на первый взгляд, лишенная логики операция позволяла убрать с поля будущей стройки занимавших эти участки частных арендаторов.

Затем все эти участки будут слиты в один — тот самый, площадью 47,2 тыс. кв. м, оформленный в общую долевую собственность Петербурга и ОДЦ «Охта».

Казалось бы, в интересах города Смольному следовало если и продавать эту землю Газпрому, то как самостоятельный объект — тогда его цена была бы в разы выше. Ведь разница тут сродни разнице в цене отдельной квартиры и комнаты в коммуналке. Но почему-то предпочли пойти путем «коммуналки» — по сути, намеренно понизив цену принадлежащей городу земли (ведь при долевом владении она оказалась обременена правами другого собственника — Газпрома, в том числе его правом на выкуп государственной доли по кадастровой цене). Кадастровая стоимость объединенного участка — 395 млн рублей, а доли в нем города — около 100 млн. Удивительное дело, но рыночная ее цена, по которой Смольный продал этот кусок земли ОДЦ «Охта», оказалась немногим больше — всего 120 млн. То есть примерно 10,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Депутат Алексей Ковалев, по обращению которого была тогда инициирована проверка ГСУ СКР по Красногвардейскому району, утверждал в данном им следствию объяснении (есть в распоряжении редакции): специалисты в сфере недвижимости оценивают реальную рыночную стоимость этой земли в десятки раз выше.

План крепости Ниеншанц (1681-1696) из Государственного архива Швеции

Следователь обратился к организации, которую привлекал Смольный для определения рыночной цены городской доли (ЗАО «Петербургская оценочная компания»), с вопросом: сколько эта земля могла стоить как самостоятельный участок, до слияния с газпромовским? И получил в ответ бумагу, озаглавленную «Коммерческое предложение», с указанием стоимости услуг компании по такой оценке — 300 млн рублей. На чем любопытство следствия к реальной рыночной цене того куска петербургской земли, похоже, и иссякло. В возбуждении уголовного дела по признакам нарушений закона в действиях чиновников было отказано.

Между тем другие участки на мысу, находившиеся в частной собственности, Газпром скупал по куда более впечатляющим ценам. Так, за территорию бывшего «Петрозавода» (два участка в собственности — 5,3 тыс. кв. м и один в аренде до 2053 г. — 3,6 тыс. кв. м) с идущими под снос зданиями двух бизнес-центров было выплачено свыше 861 млн. Таким образом, обретение этой земли Газпрому вышло примерно по 96,5 тыс. за квадрат. Всего же, по оценке опрошенных газетой «Коммерсант» аналитиков рынка, скупка принадлежавших частным компаниям участков на Охтинском мысу стоила Газпрому около $100 млн. Это, напомним, примерно три четверти всей зоны предполагаемого строительства (35,9 тыс. кв. м), а принадлежавшая городу четверть (11,2 тыс. кв. м) ушла за 120 млн рублей.

Действующие лица и исполнители

Кто же провел эту удивительную операцию?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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