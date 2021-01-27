 

Три британских подростка побывали в средневековой Англии… или в ином измерении?

27.01.2021, 6:35, Разное
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Три 15-летних подростка-кадета выполняли задание на местности и когда оказались в старинной деревушке, то внезапно каким-то образом словно перенеслись в иной мир или в Средние века. Когда они вышли из деревни, то снова оказались в нашем времени.

Ярким и свежим осенним воскресным утром 1957 года группа из трех молодых британских кадетов Королевского флота прибыла к деревне Керси, графство Саффолк. Это очень живописное туристическое местечко с аккуратными домиками, утопающими в зелени и цветах. 

Добраться из одной точки до этой деревни было их обучающим заданием и чтобы полностью пройти его, им надо было зайти в деревню и убедиться, что они прибыли в нужное место, после чего позвонить своему наставнику и доложить о выполненном задании. 

Уильяму Лэнгу, Майклу Кроули и Рэю Бейкеру тогда было всего по 15 лет, они только недавно записались в кадеты и жаждали получить похвалы. Они не задерживаясь стали подходить к домам, когда внезапно заметили, что осенняя листва на деревьях внезапно сменила цвет на насыщенно-зеленый, словно весной.

Это была лишь первая странность. Вслед за ней начали умолкать окружающие их звуки, в том числе пение птиц в деревьях и звон колокола деревенской церкви. Когда они зашли в деревню и начали подходить к церкви, наступила полная тишина. 

Ребята смотрели по сторонам и не могли понять, что происходит. Дома вокруг них казались несовременными, грубо построенными, на крышах не было телевизионных антенн и вообще нигде не было телефонных столбов и телефонных будок.  Машин на улицах тоже не было, как и людей. Ни одного человека.

Пройдя мимо церкви, ребята оказались рядом со зданием, похожим на средневековую таверну. Они подошли к нему и попробовали заглянуть в грязные окна. За окном они рассмотрели прилавок, на котором лежали куски мяса и три большие говяжьи туши, позеленевшие, покрытые плесенью и покрытые паутиной.

Только теперь ребята по настоящему испугались, так как поняли, что находятся в очень странном месте. Они отошли от таверны и заглянули в другой дом, в котором тоже были очень грязные окна. Этот дом тоже был пустым и даже без мебели, просто комнаты с неровными побеленными стенами.

Ребята решили пойти обратно, чтобы уйти из этой жуткой деревни. Они вышли за пределы селения и пошли по дорожке, поднимающейся на холм. И вот тут они снова услышали колокольный звон, а потом вернулись все обычные природные звуки. Обернувшись, они увидели позади куда более современные дома с антеннами и трубами, из которых шел белый дымок.

После этого все трое ребят кинулись в панике бежать вперед, подхлестываемые страхом и непониманием того, что с ними произошло. Всем им хотелось лишь одного – как можно скорее убраться отсюда.

Много лет спустя Уильям Лэнг связался с исследователем аномальных явлений Эндрю Маккензи и рассказал ему об этом случае. 

"Это была деревня-призрак. Это было почти как если бы мы отправились в прошлое. Я испытал всепоглощающее чувство печали и депрессии в этом месте, но также чувство недружелюбия от невидимых наблюдателей, от которых у меня пробежали мурашки по спине. Я теперь думаю, что мы зря не начали стучать в двери домов и задавать вопросы".

По словам Лэнга, когда они все трое прибежали к своему наставнику и рассказали ему о том, что они увидели, то он и другие отнесли к их истории очень скептично. Поэтому три друга решили превратить это в шутку.

Однако на протяжении нескольких десятков лет этот инцидент продолжал их тревожить. В 1980-х годах Лэнг и Кроули не выдержали и созвонились друг с другом, чтобы снова обсудить случай в деревне Керси. 

Выяснилось, что лучше всего все запомнил Лэнг, а вот у Кроули были какие-то провалы в памяти, он в основном помнил лишь то, что на крышах не было антенн и как за окном таверны лежало плесневелое мясо.

После встречи с Маккензи, Лэнг специально прилетел в Великобританию из Австралии, где он жил к тому времени, и снова приехал в деревне Керси, чтобы прогуляться по ее улицам вместе с Маккензи и попытаться освежить старые воспоминания. Позже Маккензи описал все это в своей книге "Приключения во времени", вышедшей в 1997 году.



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