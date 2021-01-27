Что видят люди, пережившие клиническую смерть

27.01.2021, 9:11, Разное

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Человечество ещё многого не знает о смерти.

Конечно, легко списывать её на «небытие», но что если на самом деле всё чуть сложнее? В подборке ниже — десять жутких историй «с того света» от людей, переживших клиническую смерть.

Недавно пользовательница Aidanmartin3 в разделе Ask Reddit попросила переживших клиническую смерть рассказать, каково им было. Пост быстро стал вирусным, а в комментариях сотни людей поделились своими историями.

***

Мне было около пятнадцати лет. Забрался на кухонную стойку, чтобы взять что-то из верхнего шкафа, но поскользнулся и упал головой прямо на мраморный пол.

Следующее, что я помню, это то, как я хожу по воде босиком. Затем смотрю направо, вижу очень яркий свет и руку, как бы зовущую меня. Я иду к ней и вдруг осознаю, насколько же в мирном и расслабленном я состоянии. Как лучший глубокий сон на свете. Тогда я себе сказал: “Чувак, это так круто, никогда бы не просыпался”. А затем всё внезапно пропадает, и я просыпаюсь из-за моей мамы, которая рыдает надо мной.

К тому моменту я уже был окоченевшим, холодным, без пульса и успел даже помочиться в штаны. Как атеист, который не верит во всё это, я часто думаю о том случае

Cule4444

***

Мой отец ненадолго умер и потом рассказывал, что в это время он шёл по длинному коридору к двери. Но, когда он уже хотел её открыть, отец почувствовал, как его “засасывает” в собственное тело.

Whiskeynostalgic

***

Умер от передозировки на несколько минут.

В действительности ничего не было. Просто тьма и непонятный промежуток времени. Это было почти что как просыпаться после того, как всю ночь тусил, и чувствовать себя так, словно лошадь в грудь лягнула.

Th30xygen

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Мне казалось, что я как бы плыву по длинному туннелю и чувствую себя очень уставшим. Помню, как тогда заснул и мне приснился сон, что я нахожусь на кухне дома моего детства, а папа готовит завтрак. Я слышал суматоху и хаос на одном конце, а на другом — был тёплый свет, который казался умиротворяющим. Но затем внезапно я всё-таки оказался в хаосе отделения неотложной помощи.

Free_Hat_McCullough

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История мамы моей бывшей девушки. Её сердце остановилось на 28 минут.

Врачи уже сказали семье, что она ушла, и даже привели священника, чтобы освятить комнату. Но в итоге она вернулась.

Она сказала, что вспоминает, как бегала по полю с маленькой девочкой, которая, по мнению женщины, была её племянницей, в платье, в котором она была похоронена.

CastingPouch

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Я услышал громкий высокий шум, говорящий мне, что я ещё слишком молод, чтобы умирать. Затем он стал ещё выше, а я увидел яркий свет и проснулся. Это водитель скорой помощи светил мне фонариком в глаза.

Workerhard62

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Анафилактическая реакция на смертельный укус медузы ируканджи.

Увидел это белое свечение и как я взмывал вверх, потом мою семью и врачей с медсёстрами, которые спасали меня. Вернулся и почувствовал сильную боль.

***

Georgestarr

Было ощущение, словно моё тело снимали на камеру видеонаблюдения от третьего лица. Затем камера постепенно отдалялась и поднималась. Мне стало очень холодно, и я начал слышать громкие лязгающие звуки. Проснулся в машине скорой помощи от звука каталки, подпрыгивающей на неровной дороге. Это было так сюрреалистично. С тех пор не боюсь смерти, честно говоря. Это было почти шесть лет назад, но я до сих пор думаю о том случае несколько раз в месяц.

Hemptations

***

Меня сбила машина. Я мог всё видеть, в глаза ещё не попала кровь. Я слышал всю суматоху. Я почувствовал, как меня толкают в спину, а затем делают искусственное дыхание… После я ощутил только первые удары сердца и как кровь потекла по моему телу. Боль начала нарастать с новой силой, а потом всё стало чёрным.

Outsider531

***

Меня объявляли мёртвым три раза. Но “после смерти” я ни разу ничего не видел. По крайней мере, я не помню.

Amihuman159