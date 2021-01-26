 

Путин и Байден договорились о продлении СНВ-III

26.01.2021, 14:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор после инаугурации нового американского президента, пишет The New York Times. Первым делом они договорились о продлении Договора СНВ-III, который истекает уже 5 февраля. В ближайшие дни стороны решат все технические вопросы, связанные с этим.


Reuters

Джо Байден и Владимир Путин во время своего первого телефонного разговора в качестве двух президентов договорились о продлении Договора СНВ-III, пишет The New York Times. Это соглашение истекает 5 февраля, и это единственное оставшееся между двумя странами соглашение об ограничении ядерного оружия.

Однако по ряду других вопросов Байден показал, что займёт более жёсткую позицию, чем его предшественник, пишет автор статьи. Он поднял тему об отравлении Алексея Навального и о кибератаках на американское правительство, о сообщениях, будто РФ объявляет награду за головы американских солдат в Афганистане, и о «вмешательстве» РФ в выборы в США в 2020 году.

Как заявили в Белом доме, американский президент дал понять, что США будут действовать твёрдо ради защиты своих национальных интересов. Но при этом два президента договорились поддерживать прозрачное и систематическое общение.

Со своей стороны, и в Кремле подтвердили, что лидеры договорились продлить действие СНВ-III. Также там отметили, что беседа президентов РФ и США носила «деловой и откровенный характер». Как пишет автор статьи, в Москве надеются, что при Байдене администрация США будет более профессиональной и предсказуемой. Поэтому Путин напомнил, что нормализация отношений будет в интересах обеих стран и, учитывая их особую ответственность за безопасность и стабильность в мире, — в интересах всего мирового сообщества.

Как пишет The New York Times, в ближайшие дни стороны закончат процедуры, необходимые для обеспечения дальнейшего действия СНВ-III. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Ученые рассказали о возможности омоложения органов от пожилых доноров

04.08 / Компания Hengchi представила шесть электрокаров

29.11 / SRF – Иран поклялся отомстить США и Израилю за убийство учёного-ядерщика

02.09 / В Благовещенске построили новейшую модельную библиотеку искусств

29.10 / “Не соответствует принципам”. Решение о запрете журналистам посещать заседания Рады отменили

23.10 / Власти Дании ужесточили ограничения в связи с COVID-19

12.01 / Степанов заявил, что локдаун в Украине нужно продлить

18.12 / Украина подписала соглашение с МБРР о кредите на $100 млн для развития Донбасса

05.09 / США выразили серьезную озабоченность по поводу отравления Навального

31.12 / В Одессе автомобиль выехал на открытую площадку McDonald’s, пострадали два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска