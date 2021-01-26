“Ощущения странные”: Алексей Чадов сообщил подписчикам о своем заболевании COVID-19

26.01.2021, 23:58, Разное

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Популярный актер Алексей Чадов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой рассказал подписчикам о том, что недавно переболел COVID-19. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.

На опубликованном в личном микроблоге фото Алексей Чадов позирует в тренажерном зале, демонстрируя зрителям рельеф своего бицепса. В откровениях, которыми артист сопроводил снимок, он рассказал, что в момент публикации находится на своей первой тренировке после того, как переболел коронавирусом. “Да, я тоже вступил в ряды переболевших, друзья! Ощущения странные… В следующем посте расскажу о своем опыте, думаю, кому-то пригодиться!” – отметил телезвезда. На прощание он призвал посетителей своей страницы беречь себя.

Информация о прошедшей у актера болезни вызвала у подписчиков в целом оптимистичные эмоции. Поклонники пожелали кумиру скорейшего полного выздоровления и порадовались за него в связи с возвращением к физической активности.