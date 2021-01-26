 

“Ощущения странные”: Алексей Чадов сообщил подписчикам о своем заболевании COVID-19

26.01.2021, 23:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярный актер Алексей Чадов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой рассказал подписчикам о том, что недавно переболел COVID-19. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.
На опубликованном в личном микроблоге фото Алексей Чадов позирует в тренажерном зале, демонстрируя зрителям рельеф своего бицепса. В откровениях, которыми артист сопроводил снимок, он рассказал, что в момент публикации находится на своей первой тренировке после того, как переболел коронавирусом. “Да, я тоже вступил в ряды переболевших, друзья! Ощущения странные… В следующем посте расскажу о своем опыте, думаю, кому-то пригодиться!” – отметил телезвезда. На прощание он призвал посетителей своей страницы беречь себя.

Информация о прошедшей у актера болезни вызвала у подписчиков в целом оптимистичные эмоции. Поклонники пожелали кумиру скорейшего полного выздоровления и порадовались за него в связи с возвращением к физической активности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Немецкие ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение COVID-19

05.08 / Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить

21.12 / Ксения Собчак, Надежда Сысоева, Ян Гэ и другие гости гастрономического вечера

06.07 / Ученые фиксируют катастрофическое усиление жары по всей Земле

21.11 / “Два миллиарда лет”: Ученые нашли самый древний источник воды на Земле

11.01 / Рядовой Шойгу, пожаловавшийся на дискриминацию из-за фамилии, назначен министром обороны Тувы

06.09 / Не жалуйтесь родителям: Алсу рассказала о браке с Яном Абрамовым

22.11 / Мнение: Нацистский геноцид народов СССР

03.07 / Анонсировано повышение пенсий и зарплат для некоторых категорий россиян

17.09 / На «Кинотавр» Резо Гигинеишвили пришел с новой девушкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска