Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием

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26.01.2021, 23:22, Новости дня
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Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

«Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС.

Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.



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