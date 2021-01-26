 

ЕС принял гуманитарный бюджет: €28 млн выделят Украине, Западным Балканам и Кавказу

26.01.2021, 23:16, Новости дня
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Европейский союз утвердил годовой гуманитарный бюджет в размере €1,4 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Из них €28 млн предназначены для финансирования проектов по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Кроме этого, Евросоюз выделит €505 млн Африке для поддержки пострадавших от затянувшегося кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), от продовольственного и пищевого кризиса, который ужесточается инцидентами в сфере безопасности и конфликтами в общинах в Сахеле (Буркина Фасо, Мали, Мавритания и Нигер), и вынужденных переселенцев в связи с вооруженными конфликтами в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

Еще €385 млн гуманитарного финансирования выделят на нужды Ближнего Востока и Турции, чтобы помочь пострадавшим от сирийского регионального кризиса, а также чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене.

Для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия) направят €180 млн.

Остальную часть бюджета, €302 млн, используют на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики имеющихся кризисов.

В сообщении отметили, что принятый бюджет более чем на 60% больше, чем первичный гуманитарный бюджет прошлого года – он составлял €900 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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