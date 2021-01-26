Вениславский заявил, что оппозиция рассказывает “страшилки” о законе про референдум
26.01.2021, 23:16,
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Закон о всеукраинском референдуме не будет использоваться для изменения территории Украины. Об этом 26 января в эфире телеканала “Украина 24” заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский
“Это абсолютно невозможно. Нельзя выдергивать один конкретный закон или одни конкретные положения закона, игнорируя Конституцию Украины и другие законодательные акты. В Конституции Украины четко и однозначно написано, что территория Украины является целостной и неприкосновенной, и любые изменения территории запрещаются с точки зрения уменьшения”, – отметил Вениславский.
По его словам опасения об изменении территории страны – это “страшилки”, которые рассказывает оппозиция.
“Они ничего общего с реальностью не имеют”, – сказал нардеп.
26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект “О народовластии путем всеукраинского референдума”. Законопроект №3612 о референдуме в первом чтении 18 июня поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.
Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.
Координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская заявила, что закон не идеальный, однако соответствует требованиям. По ее мнению, в закон включено необходимое количество предохранителей, чтобы не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.
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