 

В Дании фермерам выплатят $3 млрд за массовое уничтожение норок

26.01.2021, 23:16, Новости дня
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Власти Дании готовы выплатят владельцам норковых ферм компенсацию в 18,8 млрд крон (около $3 млрд) за животных, убитых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 26 января сообщил The local.

По информации издания, большую часть суммы направят на выплаты долгов фермеров перед поставщиками и банками, а также на компенсацию за прибыль, которую заводчики норок могли бы получить в будущем, но не заработали из-за уничтожения животніх.

Компенсируют также потери предприятиям смежных отраслей (кормовые центры, аукционные дома, транспортные компании), которые понесли убытки из-за ликвидации норковых ферм.

Окончательную сумму для компенсации определят индивидуально для каждого фермера. 

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле 2020 года стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре.

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была “настолько серьезной”, что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5. В ведомстве считают, что этот штамм вируса исчез.

26 ноября DR сообщило, что норки, которых убили из-за мутировавшего COVID-19, начали подниматься из-под земли. Такая проблема наблюдалась с животными, которых похоронили на глубине не больше метра на военном полигоне в Хольстебро. В связи с разложением тел образовываются газы, которые и выталкивают зверьков из-под земли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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