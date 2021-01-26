“Плотность упаковки нейронов”: Ученые сравнили показатели “ума” кошек и собак

26.01.2021, 23:04, Разное

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Зарубежные эксперты провели сравнительный анализ умственных показателей двух наиболее популярных представителей семейства домашних питомцев – собак и кошек. Результаты, опубликованные исследователями в научных статьях, оказались несколько неоднозначными.

Отправной точкой анализа послужило исследование международной группы ученых, представляющих университеты Рио-де-Жанейро (Бразилия), Ричмонда (США), Стокгольма (Швеция) и других научных организаций, проведенное еще в 2017 году. В нем в частности, за аналитическую основу было взято количество нейронов в мозге. В данном аспекте более предпочтительными оказались собаки, продемонстрировавшие количество нейронов в целом около двух миллиардов, в том числе – 500 тысяч в коре обеих полушарий мозга. Численный показатель у кошек оказался более скромным – около миллиарда нейронов в общем и 250 тысяч в кортексе соответственно. Однако, несколько другим оказался баланс “умственных способностей” после учета другого показателя – соотношения массы головного мозга к общему весу животного. В процессе данного сравнения выяснилось, что, в среднем, упомянутый показатель у питомцев из семейства кошачьих составил 0,76%, а у их “визави” – лишь 0,44%.

В свою очередь, предпочтение кошкам отдали немецкие исследователи из Университета Бремена, опубликовавшие свои результаты на год ранее вышеуказанной научной работы. Ведущий автор исследования Урсула Дике указала на более высокий кошачий NPD – neuroal packing density (“плотность упаковки нейронов”), обнародовав при этом несколько другие данные, касающиеся количества нервных клеток в мозговой коре: у собак – 160 тысяч нейронов, у кошек же – почти вдвое больше, около 300 тысяч.

Источник: life.ru