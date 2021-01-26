Диетологи напомнили, какие фрукты лучше всего употреблять зимой

26.01.2021, 23:04, Разное

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В зимнее время организм человека подвергается различным простудным заболеваниям. Специалисты напоминают, что организм лучше всего поддерживать фруктами, а не лекарственными препаратами.

Часто люди по ошибке с осени начинают покупать витамины в таблетированной форме. Доктора заявляют, что лекарства нужно пить при наличии заболеваний, а все необходимые компоненты можно получить из пищи, поэтому в рационе должны быть фрукты. Банан можно обнаружить на прилавках магазинов круглый год. Это не только вкусный, но и полезный продукт, так как в 100 граммах банана есть 15% от суточной нормы калия. Не стоит забывать, что они очень калорийны и лучше ограничиться одним бананом в день.

Цитрусовые тоже считаются полезными фруктами. Они помогают бороться с простудными заболеваниями и повышают настроение. Невзирая на то, что немногие люди любят грейпфрут из-за его горького вкуса, но его тоже нужно добавить в рацион.

Эксперты напоминают, что в гранате собраны все самые полезные свойства. В нем есть витамин B6, который повышает аппетит, приводит в норму иммунную систему и улучшает состояние кожи. Витамин K, содержащийся в гранате, необходим при истощении организма. Также продукт помогает бороться с анемией.

Стоит обратить внимание и на груши, которые содержат медь, кобальт и кремний. Такие минералы нужны в процессе борьбы с утомляемостью, помогают улучшить усвоение железа и обеспечат кислородом ткани организма. Груша способствует облегчению состояния во время кашля, добавляет бодрости и усиливает защитные функции организма. Не стоит исключать из меню и хурму, так как она полезна людям, имеющим проблемы со щитовидной железой. Во фрукте есть витамин A, селен и йод.

Источник: tvsamara.ru