 

Матвиенко встретилась с выпускниками программы “Женщина-лидер”

26.01.2021, 22:50, Разное
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В 2020 году обучение по программе “Женщина-лидер” прошли почти 140 человек. В это число входят как финалистки конкурса управленцев “Лидер России”, так и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума (СЕЖФ). В рамках программы они подготовили несколько десятков социальных проектов, направленных в том числе на развитие предпринимательства и поддержи нуждающихся в помощи.

Пообщавшись с выпускниками программы по видеоконференцсвязи во вторник, 26 января, Валентина Матвиенко сказала, что проектный подход СЕЖФ и платформы “Россия – страна возможностей” доказал свою эффективность. По мнению спикера Совета Федерации, труд тех, кто прошел обучение, будет оценивать строгое жюри – граждане России.

Ранее сообщалось, что новый поток образовательной программы “Женщина-лидер” приступит к обучению в феврале 2021 года. Отбор участниц начался в январе.

“Российские женщины не только самые красивые, но и самые креативные и амбициозные в хорошем смысле этого слова и готовы брать на себя ответственность, добиваться поставленных целей”, – считает Валентина Матвиенко.

Программа “Женщина-лидер” реализуется Мастерской управления
“Сенеж”, появившейся в 2019 году. Она, в свою очередь, является проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”.



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