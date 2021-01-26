Мнение: Кабы я имел коня

26.01.2021, 22:46, Разное

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Друзья, тут ржака неописуемая, запечатленная на просторах интернета.

В середине 18-го века начали выделять отряд приматов. Тихо-мирно, им присвоили вот такое название (из вики):

Прима́ты (лат. Primates, от primas, букв. «первые») — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и человека. Насчитывает 477 видов.

Так бы все и продолжалось, без шума и пыли. Находили новых обезьян, классифицировали, причисляли. Теорию Дарвина за уши тянули к эволюции.

Но в середине 20-го века приматологи обнаружили у обезьян одно интересное качество в развития. До пяти лет детеныши обезьян развиваются на одном уровне с человеческими детьми. А после пяти человек продолжает развиваться дальше, а обезьяна остается на том же уровне.

Нашла коса на камень. Возмутилась церковь! Как же так, Бог создал человека по образу и подобию, а вы тут нам дело шьёте белыми нитками! Обезьяньими мордами нам в харю тычите куда попало. Нашли с кем сравнивать венец творения.

На что ученые надули губы и предъявили неопровержимые доказательства. Мы, обыкновенные люди, которые сознанием изучают материю? Мы могём оперировать лишь фактами и гипотезами…

Ко всему предыдущему масло в огонь плеснули лингвисты. Они обнаружили у шимпанзе способность к языковому общению.

Истерика, шквал критики и полная религиозная травма. Начались взаимные упреки, и дошло до обезьяньих процессов. Церковь пыжиться, научные не отстают, стараются апеллировать. Орут друг на друга прямым эфиром и газетными заголовками. Очень похоже на цирк. Опять же обезьяны.

И тут наступил апогей этой трагикомедии. Вдохните)))

Цитирую (без купюр):

"Тут ведь даже слово «приматес» (primates), что в переводе с латинского означает «первенствующий», «первый», которым учёные и назвали в биологии отряд наиболее высокоорганизованных животных. Оказывается, что этот термин употреблялся в церковной иерархии. И не случайно же в 2006 году один из древних пышных титулов Папы Римского под общим названием «Патриарх Запада» был официально удалён из папской титулатуры. В расшифровке этого титула есть целый ряд наименований, среди них есть и титул «Primatus Italiae». И вот этот титул указывает на то, что епископ Рима является «первым среди равных» в ряду итальянских епископов."

Выдыхайте, пожалуйста))))

Источник: "Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому"

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