ЕС решил запретить японцам посещать страны союза

26.01.2021, 22:28, Новости дня

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Евросоюз намерен исключить Японию из списка государств, гражданам которых разрешено посещать страны сообщества в период пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель ЕС.

Решение ЕС вызвано ростом числа заболевших COVID-19 в Японии, пишет Bloomberg.

В списке стран, чьи жители могут въезжать на территорию ЕС, остались Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, отмечается в сообщении.

Ранее Еврокомиссия ужесточила рекомендации к санитарным мерам при поездках в страны ЕС и между странами союза.