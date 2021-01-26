 

ЕС решил запретить японцам посещать страны союза

26.01.2021, 22:28, Новости дня
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Евросоюз намерен исключить Японию из списка государств, гражданам которых разрешено посещать страны сообщества в период пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель ЕС.

Решение ЕС вызвано ростом числа заболевших COVID-19 в Японии, пишет Bloomberg.

В списке стран, чьи жители могут въезжать на территорию ЕС, остались Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, отмечается в сообщении.

Ранее Еврокомиссия ужесточила рекомендации к санитарным мерам при поездках в страны ЕС и между странами союза.



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