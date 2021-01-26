В Донбассе сообщили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

26.01.2021, 22:28, Новости дня

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Украинские силовики обстреливают окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) города Горловка, сообщил глава администрации Иван Приходько.

«Идет обстрел окрестностей поселка» 6/7» (поселок на окраине Горловки – прим. ВЗГЛЯД) всеми видами вооружения, включая тяжелое. Пострадавшего населения на этот момент нет. Берегите себя!», – говорится в сообщении Приходько, размещенном на его официальном канале в Telegram.

Ранее Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что украинские силовики разместили 43 единицы военной техники в районах населенных пунктов в Донбассе.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.