 

В 2020 году более 409,5 тыс. украинцев получили паспорт РФ – МВД России

26.01.2021, 22:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия выдала 409 550 украинцам паспорта гражданина в 2020 году. Это следует из данных, опубликованных министерством внутренних дел РФ (.xlsx).

В 2020 году Россия также предоставила 36 790 видов на жительство для украинцев. Всего, по информации ведомства, в РФ по виду на жительство проживает 124 530 украинцев.

Граждане Украины в 2020 году также получили 19 620 разрешений на временное проживание. По таким разрешениям в РФ проживает 68 670 украинцев.

В российском МВД добавили, что в 2020 году более 204 тыс. украинцев приезжали в РФ. По их данным, большинство (148 тыс.) – с частными визитами, среди других причин – работа, учеба и туризм.

Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники в “миграционной службе” оккупационных администраций сообщала, что оккупационные администрации выдали жителям ОРДЛО 441 842 паспорта гражданина РФ. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года в “ЛНР” начали выдавать свои “паспорта”. Тогдашний советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Восточную Украину привезли российские рубли и паспорта для самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября 2019 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей “документами” боевиков “ДНР” и “ЛНР”. По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО направляли угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года “при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Украина заявила о нарушениях режима прекращения огня со стороны сепаратистов

19.11 / Советник Зеленского призвал «перевернуть сознание» крымчан

11.12 / Великобритания ввела санкции против трех россиян и спецотряда “Терек”

06.09 / Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы

11.07 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

30.10 / DE – «сложные вопросы остаются сложными» — нежелание Лондона и Парижа идти на уступки грозит брекситом без сделки

08.09 / “Если бы это все понимали…”. Молодая жена Павлика поделилась рассуждениями о счастье

03.10 / Трампу сделали инъекцию коктейля из антител. Врач рассказал, как лечится президент

12.01 / ГБР начало досудебное расследование возможного присвоения 900 млн грн “ПриватБанка” Рожковой и Дидковским – СМИ

16.10 / Глава Госгеокадастра Украины: Более 5 млн га государственных сельхозземель вошли в частные латифундии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска