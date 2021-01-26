В 2020 году более 409,5 тыс. украинцев получили паспорт РФ – МВД России

26.01.2021, 22:22, Новости дня

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Россия выдала 409 550 украинцам паспорта гражданина в 2020 году. Это следует из данных, опубликованных министерством внутренних дел РФ (.xlsx).

В 2020 году Россия также предоставила 36 790 видов на жительство для украинцев. Всего, по информации ведомства, в РФ по виду на жительство проживает 124 530 украинцев.

Граждане Украины в 2020 году также получили 19 620 разрешений на временное проживание. По таким разрешениям в РФ проживает 68 670 украинцев.

В российском МВД добавили, что в 2020 году более 204 тыс. украинцев приезжали в РФ. По их данным, большинство (148 тыс.) – с частными визитами, среди других причин – работа, учеба и туризм.

Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники в “миграционной службе” оккупационных администраций сообщала, что оккупационные администрации выдали жителям ОРДЛО 441 842 паспорта гражданина РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года в “ЛНР” начали выдавать свои “паспорта”. Тогдашний советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Восточную Украину привезли российские рубли и паспорта для самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября 2019 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей “документами” боевиков “ДНР” и “ЛНР”. По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО направляли угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года “при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта”.

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