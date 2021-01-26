 

Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Президент США подтвердил поддержку Украины

26.01.2021, 22:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел 26 января телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого поздравил американского коллегу с началом работы на посту главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

“Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях”, – отметили в релизе.

Сайт Белого дома официальный релиз о разговоре лидеров двух стран не опубликовал, однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила его. По ее словам, Байден в беседе с Путиным подтвердил поддержку США суверенитета Украины, пишет The Wall Street Journal.

По информации Псаки, Байден выразил озабоченность по поводу ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Associated Press отмечает, что Байден затронул участие России в масштабной кампании кибершпионажа. Информагентство подчеркнуло, что Байден стремился отказаться от теплой риторики, которую проявлял в адрес Путина 45-й президент США Дональд Трамп. При этом новый президент попытался “сохранить пространство для дипломатии”.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. “ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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