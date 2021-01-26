Мнение: Сезонная фрагментация

26.01.2021, 22:14, Разное

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Сезонная фрагментация на левом фланге.

1. Зюганов призвал не ходить на митинги за Навального и обозвал его сторонников фашистами, а Рашкин и Левченко поддержали митинги за Навального. Свежая проблема образца 2011 года – ходить на Болотную и Сахарова или не ходить. Разве что Удальцова не хватает в качестве водораздела.

2. Товарищ Мейснер в одном из роликов назвал товарища Рудого троцкистом, а товарищ Рудой в ответ записал видеоролик про то, что Троцкий не так уж плох, а товарищи Мейснер, Юлин и Попов товарищу Рудому не товарищи. В ответ готовится ответ товарища Мейснера товарищу Рудому. Актуальный троцкосрач 2021. Можно продолжать аккурат до 100-летия отбытия Троцкого из СССР.

3. Историк Дюков при поддержке писателя Лукьяненко поспорил с товарищем Коммари относительно Герцена и оценок польского восстания 1863 года через призму убийства восставшими поляками агента царской охранки. Свежая и актуальная в 2021-м году тема.

4. Целый месяц группа ютуб-блогеров и обзорщиков воевала с бывшим "продюсером Пучкова" Ивановым известным под оперативными псевдонимами "жир.пид" и "серя", который был героически повержен и помещен в дурку. Когда же Пучков назвал все это копошением в яме с говном, началась война уже против Пучкова, который не оценил должным образом приложенных усилий по борьбе с "продюсером Ивановым". Теперь, "борцы с продюсером Ивановым" желают, чтобы тот вышел из дурки и снова стал докапываться до Пучкова.

5. Семин призвал не ходить на протесты за Навального и не поддерживать охранительную борьбу против этого протеста, за что был обвинен теми, кто ходит на протесты за Навального, в качестве путинского агента, который сеет безнадегу и не сподвигает на борьбу. Отчетов об успехах левых сил ходивших за Навального не прилагается.

И это только то, что присылали читатели в январе.

Крепнет день ото дня левое движение, растет идеологическая подкованность масс.

В целом же, текущее состояние левого фланга прямо скажем оставляет желать лучшего – тенденции к дальнейшей фрагментации есть, тенденции к объединению прямо скажем туманны. Хотя казалось бы – и уровень жизни в стране снизился, и протестные настроения выросли, да и в целом кризис капитализма более чем зримый. Но…

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