 

Почему правительственные силы Сирии не могут справиться с остатками боевиков ИГИЛ

26.01.2021, 22:10, Разное
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Вооруженные силы Сирии не могут справиться с остатками боевиков ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке страны. Это может быть связано с неподтвержденной информацией об уходе из Дейр эз-Зора «ЧВК Вагнера» в конце прошлого года, о которой сообщали местные СМИ.
Сирийская Арабская Армия (САА) начала этот год с попытки зачистить участок вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, где наблюдалась активность террористов ИГ. О результатах рейдов 4 января отчитался генерал-майор Низар Хадр.

Как оказалось, рейды не помогли обеспечить безопасность в районе, поэтому было принято решение направить на охрану и защиту трассы патрули пятого добровольческого штурмового корпуса САА. Но на сегодняшний день полностью избавиться от остатков боевиков на востоке Сирии еще не удалось.

Террористы регулярно атакуют. 24 января отряд ИГИЛ напал на колонну с военнослужащими САА, в результате чего трое солдат погибли, 10 получили ранения.

Несмотря на бездоказательность информации, местные СМИ утверждают, что возросшая активность террористов связана с «выводом» российской ЧВК с востока страны. Террористы активизировались именно тогда, когда масс-медиа заявили, что «вагнеровцы» якобы покинули район.



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